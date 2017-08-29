فورى تتعاقد على تحصيل أقساط عملاء بى تك

محمود جمال تعاقدت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية على تحصيل أقساط عملاء «بى تك» شهرياً - أكبر سلسلة متخصصة فى بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - بداية من اليوم الثلاثاء. وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب لـ «فورى»، إن الخدمة الجديدة تستهدف نحو مليون عميل يقومون

محمود جمال

تعاقدت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية على تحصيل أقساط عملاء «بى تك» شهرياً – أكبر سلسلة متخصصة فى بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية – بداية من اليوم الثلاثاء.

وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب لـ «فورى»، إن الخدمة الجديدة تستهدف نحو مليون عميل يقومون بشراء الأجهزة بالتقسيط من خلال فروع «بى تك».

وتقدم الأخيرة خدماتها من خلال 67 فرعا ومركز خدمة بـ 22 محافظة، وتستحوذ على 4.5 % من مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية البالغة 40 مليار جنيه سنويأ، وتسعى لزيادتها إلى بين 12 – %15، خلال 2020 بحسب تصريحات سابقة لـلدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة «بى تك».

وتعتبر «بى تك» موزعا حصريا للعديد من العلامات التجارية منها Miele، Braun، Ariston، Indesit، babyliss، وCrafft، وتمتلك علامتين تجاريتين خاصة بها هما Toscanaو ULTRA.

فى سياق متصل كشف عكاشة لـ «المال»، عن اعتزام «فورى» إطلاق خدمات جديدة بعد إجازة عيد الأضحى، منها تحصيل فواتير عملاء الغاز الطبيعى بالتعاون مع «بترويد» للخدمات البترولية، بالإضافة إلى اشتراكات عملاء شركة مياه شرب القاهرة، البالغ عددهم 2 مليون عميل.

وأضاف أن «فورى» قامت مؤخرا بتفعيل خدمة شحن عدادت الكهرباء الذكية لصالح شركات شمال وجنوب القاهرة، وشمال الدلتا والقناة، والمستهدف 5 ملايين عميل، ويصل عدد العملاء الذين يقومون بسداد فواتير الكهرباء من خلال شبكة «فورى» إلى 100 ألف مواطن.

كما أطلقت الشركة منذ أيام خدمة تجديد رخصة قيادة السيارة أونلاين بالقاهرة، عبر الاتصال بالرقم الساخن 16421.

وبحسب الموقع الإلكترونى لـ «فورى»، فإن الخدمة متاحة للسيارات حتى 2030 سى سى ، كما أنها سارية حتى نهاية فترة السماح، ويحظر استخدامها فى حالات الفحص الفنى.

وأشار العضو المنتدب إلى أن فورى ستكون متصلة بشبكة الجامعات الحكومية بداية من العام الدراسى الجديد 2017/2018، ومنها القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، وبنى سويف، حتى يتمكن الطلاب من سداد المصروفات الدراسية من خلال الشركة.

تأسست فورى عام 2008، واستحوذت 3 صناديق استثمار دولية هى: صندوق الاستثمار المصرى الأمريكى، وهيليوس إنفستمنت بارتنرز، وصندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمارات طويلة الأجل على 85 % من أسهمها نهاية 2015 بقيمة 773 مليون جنيه.

يتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 20 % للصندوق المصرى الأمريكى، و%40 لصندوق هيليوس إنفستمنت بارتنرز، و%25 لصندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و%10 لإدارة فورى، و%5 لـمؤسسة التمويل الدولية «IFC».

يقدر عدد عملاء «فورى» بـ 20 مليون عميل حاليا، وتستهدف زيادتهم إلى 25 مليون أواخر 2017، كما تسعى إلى تحقيق %10 سنويًا نموا فى عملياتها، وهو نفس معدل نمو السوق المحلية.