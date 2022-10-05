«فورى» تبدأ تقديم خدمات التمويل الاستهلاكى خلال الربع الأول من 2023

تستهدف شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا البنوك اقتحام نشاط خدمات التمويل الاستهلاكى للأفراد خلال الربع الأول من 2023.

كشف مصدر مسئول بالشركة أن «فورى» تخطط لإتاحة وسائل متنوعة من التمويل، فى ظل توافر فرص استثمارية واعدة بالمجال، موضحًا أن قرار رفع رأسمالها يأتى فى إطار رغبتها للدخول فى نشاط التمويل الاستهلاكى.

يشار إلى أن مساهمى «فورى»، أعلنوا خلال مارس الماضى عن زيادة رأسمالها بقيمة 800 مليون جنيه، ليرتفع بذلك «المصدر» إلى 1.7 مليار.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة حصلت على رخصة من هيئة الرقابة المالية لمزاولة النشاط، عبر ذراع استثمارية تم تأسيسها بالفعل، ضمن خطتها لتنويع وزيادة عدد منتجاتها بمحفظة خدماتها، وتقديم قيمة مضافة جديدة.

فى سياق متصل، ألمح المصدر إلى أن «فورى» لديها خطة للتوسع فى دول الخليج خلال العام المقبل، عبر إتاحة حوالات المصريين فى الخارج لذويهم بالبلاد عبر منصتها الإلكترونية.

يشار إلى أن قروض التمويل الاستهلاكى بلغت نحو 16.4 مليار جنيه خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي، تم ضخها لنحو 1.5 مليون عميل وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

واستحوذت شركة كونتكت للتمويل على أكثر من %38.2 من كعكة «الاستهلاكى» فى مصر، بعدما ضخت 4.3 مليار جنيه للعملاء، تلتها «فاليو» المملوكة للمجموعة المالية هيرميس ثانية، بحصة سوقية بلغت %29.2 بقيمة 3.3 مليار، أعقبتها «حالًا» بنسبة %9.4 من النشاط بحجم بلغ أكثر من مليار جنيه. وحصدت «بريميوم إنترناشونال» المرتبة الرابعة بتمويلات بلغت 873 مليون جنيه، لتستحوذ بذلك على حصة %7.6 ثم «سهولة» المملوكة لبنك مصر المركز الخامس بنحو %3.8 بتمويلات وصلت إلى 440 مليونًا.