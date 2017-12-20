فورى تبدأ تحصيل أقساط عملاء جمعية رجال أعمال الدقهلية

المال – خاصتعاقدت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، على تحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر، لصالح عملاء جمعية رجال الأعمال فى محافظة الدقهلية.قال محمد عكاشة، العضو المنتدب للشركة، إن تفعيل الخدمة لدى منافذ فورى على مستوى الجمهورية بدأ الثلاثاء، وأن الجمعية تخدم من 230 إلى 235 ألفًا من أ

المال – خاص

تعاقدت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، على تحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر، لصالح عملاء جمعية رجال الأعمال فى محافظة الدقهلية.

قال محمد عكاشة، العضو المنتدب للشركة، إن تفعيل الخدمة لدى منافذ فورى على مستوى الجمهورية بدأ الثلاثاء، وأن الجمعية تخدم من 230 إلى 235 ألفًا من أصحاب المشروعات فى مدن الدلتا.

كشف عكاشة لـ«المال»، عن أنه متاح سداد الأقساط عبر المحافظ البنكية المملوكة لهؤلاء المستمرين، موضحا أن فورى تطلق خلال الأسبوع المقبل نفس الخدمة مع مؤسسة «تضامن» للتمويل الأصغر التى تترأس مجلس أمنائها منى ذو الفقار.

يشار إلى أن عدد البنوك التى تتعامل معها فورى فى خدمة المحافظ البنكية عبر المحمول، يصل خلال الربع الأول من 2018 إلى 15 مصرفًا منها «الأهلى»، و«مصر»، و«التجارى الدولى»، و«كريدى أجريكول»، و«التعمير والإسكان».

أكد عكاشة أن عدد محلات «فورى بلس» 40 محالًا، و«فورى بلس» ذراع استثمارية، أسستها فورى أغسطس الماضى بمساهمات بنكية لتقديم خدمات استقبال حوالات العملاء، وتلقى طلبات اصدار الكروت الائتمانية.

وحسب عكاشة فى حوار سابق لـ «المال» نشر نوفمبر الماضى، فإن الشركة تعتزم استثمار 8 ملايين دولار خلال 2018، لتنفيذ خططها التوسعية المتمثلة فى الوصول إلى 100 ألف نقطة بيع، خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 65 ألفًا حاليًا، وتحقيق نموًا فى حجم أعمالها بين 30 و35%.