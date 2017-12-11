فورست للأبحاث: 180 ألف سيارة مبيعات السوق بحلول 2021

شريف عيسى توقع فيتالى بيلسكى، استشارى مجال السيارات والنقل بمركز فورست لأبحاث السيارات، أن تصل المبيعات الإجمالية لسوق السيارات فى مصر إلى 180 ألف وحدة بحلول 2021. وأشار إلى أن معدلات المبيعات مقابل عدد السكان ستشهد حالة من الانخفاض مقارنة بالدول الأخرى لتصل إلى 1.7 سيارة لكل ألف شخص. وتوقع أن تح

شريف عيسى

توقع فيتالى بيلسكى، استشارى مجال السيارات والنقل بمركز فورست لأبحاث السيارات، أن تصل المبيعات الإجمالية لسوق السيارات فى مصر إلى 180 ألف وحدة بحلول 2021.

وأشار إلى أن معدلات المبيعات مقابل عدد السكان ستشهد حالة من الانخفاض مقارنة بالدول الأخرى لتصل إلى 1.7 سيارة لكل ألف شخص.

وتوقع أن تحتل العلامات الأوروبية صدارة مبيعات منطقة شمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 49%، فى حين تكهن أن تكون العلامات الكورية بالمركز الثانى بحصة سوقية تصل إلى 20%.



والجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تعمل على تخفيض الجمارك من السيارات الأوروبية المنشأ بنسبة 10% لتصل إلى صفر بحلول عام 2019 كما أنها ستخفض الجمارك من بداية العام على تلك السيارات بواقع 80% مقارنة بجمارك السيارات الواردة من الدول الأخرى.

أما المركز الثالث فسيكون من نصيب العلامات اليابانية بنسبة 17%، وستحصد العلامات الأمريكية المركز الرابع بنسبة 9%، أما المركز الخامس سيكون لصالح العلامات الصينية بحصة سوقية 5%.

وأشار إلى أن الحصة السوقية لمبيعات السيارات الأوروبية فى مصر ستشهد طفرة خلال السنوات الثلاث المقبلة مع التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية، فى حين سيكون للصين فرصة قوية لبدء عمليات إنتاجها لزيادة حصتها السوقية.