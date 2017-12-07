فورد وعلي بابا يتحالفان لبيع السيارات أونلاين

خالد بدر الدين أعلنت شركة "فورد" الأمريكية للسيارات، أنها وقعت -اليوم الخميس- اتفاقية مع شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية لبيع سيارات للمستهلكين فى الصين، من خلال ذراع التجزئة تى مول الأونلاين التى تملكها الثانية. وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن…

خالد بدر الدين

أعلنت شركة “فورد” الأمريكية للسيارات، أنها وقعت -اليوم الخميس- اتفاقية مع شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية لبيع سيارات للمستهلكين فى الصين، من خلال ذراع التجزئة تى مول الأونلاين التى تملكها الثانية.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن شركة على بابا وقعت اتفاقاً مع شركة فورد موتور للتعاون الإستراتيجي بهدف الاستكشاف المشترك للمجالات، مثل الاتصال والحوسبة السحابية والذكاء الصناعي والبيع، عن طريق منصات البيع الإلكترونى التى تملكها.

وقالت علي بابا في بيان لها، اليوم الخميس، إن الاتفاقية تهدف لاستكشاف سبل جديدة لشراء وامتلاك المستهلكين للسيارات، وكذلك كيفية استغلال القنوات الرقمية لتحديد الفرص الجديدة بقطاع التجزئة والبحث عن فرص الجديدة في قطاع التجزئة.

ورأى بيل فورد، الرئيس التنفيذى لفورد وجيم هاكيت المدير التنفيذى للشركة الأمريكية، أن الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم ستساعد على ارتفاع مبيعات فورد فيها وفى الأسواق الناشئة بعد أن تراجعت بأكثر من 5 % خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 938 ألفًا و570 سيارة بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى خلال الشهور الماضية.

وقالت على بابا إن المستهلكين يمكنهم استخدام موبايلاتهم فى البحث عن سيارات فورد فى متاجرها الأونلاين واختبارها بأساليب افتراضية، ثم اختيار الموديلات التى يفضلونها ويقوم مندوبون من على الشركة الصينية بتوصيل السيارات حتى منازلهم.