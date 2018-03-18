فورد فيوجن تطيح بأوبل إنسيجنيا.. واختفاء المنافسين

أحمد شوقي:أطاحت السيارة فورد فيوجن بـ"أوبل إنسيجنيا" من صدارة فئة السيارات الملاكي كبيرة الحجم D خلال جولة المنافسة الخاصة بيناير 2018، حيث حلت الأولى بالمركز الأول بعد أن استحوذت على نصيب الأسد من مبيعات الفئة الفئة البالغة 52 وحدة بنسبة 98.1% بعد أن كانت حصتها لا تتجاوز 11.6% من مبي

أحمد شوقي:



أطاحت السيارة فورد فيوجن بـ”أوبل إنسيجنيا” من صدارة فئة السيارات الملاكي كبيرة الحجم D خلال جولة المنافسة الخاصة بيناير 2018، حيث حلت الأولى بالمركز الأول بعد أن استحوذت على نصيب الأسد من مبيعات الفئة الفئة البالغة 52 وحدة بنسبة 98.1% بعد أن كانت حصتها لا تتجاوز 11.6% من مبيعات يناير 2017 البالغة 259 وحدة حيث كانت مستقرة في المركز الثاني.

وكانت أوبل إنسيجنيا بالمركز الأول خلال يناير 2017 بحصة سوقية 83.8% لكنها تراجعت خلال يناير الماضي للمركز الثاني بعد انكماش حصتها السوقية إلى 1.9% فقط.

وشهد يناير الماضي غياب عدد من سيارات الفئة عن المنافسة حيث لم تسجل مبيعات نهائيًا مثل: أوبل كاسكادا وبيجو 508 وهيونداي سوناتا ومازدا M6 .

ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي D وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر ذاته من 2017.