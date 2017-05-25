سيــارات

فورد جراند C-MAX وكيا كارينز.. وجهان لعملة واحدة

أحمد شوقي كشفت المقارنة بين مواصفات السيارتين (الفئة الأولى) فورد C-MAX وكيا كارينز كابتشر، عن تشابه كبير بين مواصفات السيارتين؛ فالسعر متقارب إذ يبلغ سعر الأولى 460 ألف جنيه، والثانية 455 ألفًا، كما تتواجد بعض الاختلافات بين السيارتين. وزُودت سيارة فورد بمحرِّك سَعته 1500 سي سي بقوة 147 حصانًا،
6:40 م, الخميس, 25 مايو 17 6:40 م, الخميس, 25 مايو 17

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أحمد شوقي

كشفت المقارنة بين مواصفات السيارتين (الفئة الأولى) فورد C-MAX وكيا كارينز كابتشر، عن تشابه كبير بين مواصفات السيارتين؛ فالسعر متقارب إذ يبلغ سعر الأولى 460 ألف جنيه، والثانية 455 ألفًا، كما تتواجد بعض الاختلافات بين السيارتين.

وزُودت سيارة فورد بمحرِّك سَعته 1500 سي سي بقوة 147 حصانًا، وعزم 240 نيوتن، فيما زُودت سيارة كيا بمحرِّك 1600 سي سي بقوة 135 حصانًا وعزم 165 نيوتن.

والسيارتان مزودتان بناقل حركة أوتوماتيكي؛ بعدد 8 سرعات لسيارة فورد و6 سرعات لسيارة كيا، بالإضافة لمنظومة جر أمامي، و7 مقاعد و5 أبواب، ووسائد هوائية للسائق وكذلك للراكب الأمامي بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل ونظام إيبلويز ضد السرقة.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين:

 

المواصفات

فورد جراند سي ماكس (الفئة الأولى)

كيا كارينز (الفئة الأولى)

الوكيل

أوتو جميل

المصرية العالمية للتجارة والتوكيلاتEIT

السعر الرسمي بالألف جنيه

460

455

سعة المحرك

1500

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

8

6

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

147

135

عزم المحرك

240

165

التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة

10,5

11,3

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

7

7

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

7,4

6,4

سعة خزان الوقود (لتر)

60

58

السرعة القصوى

199

180

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

17

فوانيس ضباب أمامية

لا يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

لا يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة MP3/ DVD

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية

يوجد

يوجد

مساند رأس خلفية

يوجد

 يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

مدخل USB

لا يوجد

يوجد

بلوتوث

لا يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

448

492

كشافات امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

يوجد

 

 

 

        


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