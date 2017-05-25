فورد جراند C-MAX وكيا كارينز.. وجهان لعملة واحدة

أحمد شوقي كشفت المقارنة بين مواصفات السيارتين (الفئة الأولى) فورد C-MAX وكيا كارينز كابتشر، عن تشابه كبير بين مواصفات السيارتين؛ فالسعر متقارب إذ يبلغ سعر الأولى 460 ألف جنيه، والثانية 455 ألفًا، كما تتواجد بعض الاختلافات بين السيارتين. وزُودت سيارة فورد بمحرِّك سَعته 1500 سي سي بقوة 147 حصانًا،

أحمد شوقي

كشفت المقارنة بين مواصفات السيارتين (الفئة الأولى) فورد C-MAX وكيا كارينز كابتشر، عن تشابه كبير بين مواصفات السيارتين؛ فالسعر متقارب إذ يبلغ سعر الأولى 460 ألف جنيه، والثانية 455 ألفًا، كما تتواجد بعض الاختلافات بين السيارتين.





وزُودت سيارة فورد بمحرِّك سَعته 1500 سي سي بقوة 147 حصانًا، وعزم 240 نيوتن، فيما زُودت سيارة كيا بمحرِّك 1600 سي سي بقوة 135 حصانًا وعزم 165 نيوتن.

والسيارتان مزودتان بناقل حركة أوتوماتيكي؛ بعدد 8 سرعات لسيارة فورد و6 سرعات لسيارة كيا، بالإضافة لمنظومة جر أمامي، و7 مقاعد و5 أبواب، ووسائد هوائية للسائق وكذلك للراكب الأمامي بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل ونظام إيبلويز ضد السرقة.