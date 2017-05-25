فورد جراند C-MAX وكيا كارينز.. وجهان لعملة واحدة

أحمد شوقي
المواصفات فورد جراند سي ماكس (الفئة الأولى) كيا كارينز (الفئة الأولى) الوكيل أوتو جميل المصرية العالمية للتجارة والتوكيلاتEIT السعر الرسمي بالألف جنيه 460 455 سعة المحرك 1500 1600 ناقل الحركة أوتوماتيك أوتوماتيك عدد السرعات 8 6 عدد الاسطوانات 4 4 قوة المحرك 147 135 عزم المحرك 240 165 التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة 10,5 11,3 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 7 7 عدد الأبواب 5 5 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 7,4 6,4 سعة خزان الوقود (لتر) 60 58 السرعة القصوى 199 180 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني يوجد لا يوجد نظام تنبيه ضد السرقة يوجد لا يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد مقاس الجنوط 16 17 فوانيس ضباب أمامية لا يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية لا يوجد لا يوجد مساحات خلفية يوجد يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا يوجد يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد لا يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح امامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد سبويلر خلفي يوجد لا يوجد النظام الصوتي لا يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة MP3/ DVD يوجد يوجد مساند رأس أمامية يوجد يوجد مساند رأس خلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي يوجد يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد مدخل USB لا يوجد يوجد بلوتوث لا يوجد لا يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد لا يوجد كاميرا خلفية لا يوجد لا يوجد مثبت سرعة لا يوجد يوجد مساحة الشنطة الخلفية (لتر) 448 492 كشافات امامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد مخرج كهرباء لا يوجد يوجد ناقل حركة من الجلد لا يوجد يوجد عجلة القيادة من الجلد لا يوجد يوجد
المواصفات
فورد جراند سي ماكس (الفئة الأولى)
كيا كارينز (الفئة الأولى)
الوكيل
أوتو جميل
المصرية العالمية للتجارة والتوكيلاتEIT
السعر الرسمي بالألف جنيه
460
455
سعة المحرك
1500
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
8
6
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
147
135
عزم المحرك
240
165
التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة
10,5
11,3
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
7
7
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
7,4
6,4
سعة خزان الوقود (لتر)
60
58
السرعة القصوى
199
180
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
لا يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
16
17
فوانيس ضباب أمامية
لا يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
لا يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة MP3/ DVD
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية
يوجد
يوجد
مساند رأس خلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
مدخل USB
لا يوجد
يوجد
بلوتوث
لا يوجد
لا يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مثبت سرعة
لا يوجد
يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
448
492
كشافات امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
مخرج كهرباء
لا يوجد
يوجد
ناقل حركة من الجلد
لا يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
لا يوجد
يوجد