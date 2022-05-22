فورد تواجه حظرا محتملا لمبيعاتها في ألمانيا

تسبب نزاع بشأن ترخيص براءات الاختراع بخصوص الرقائق الدقيقة في السيارات في حدوث مشكلات قانونية في ألمانيا لعملاقة صناعة السيارات الأمريكية “فورد”، حسبما ذكرت “دويتشه فيله” إذاعة صوت ألمانيا.

أصدر قاض في محكمة ميونيخ الألمانية حكما يقضي بأن فورد موتور، عملاقة صناعة السيارات الأمريكية، لن تكون قادرة على بيع أو تصنيع السيارات في ألمانيا إذا لم تقم بتسوية نزاع حول الرقائق الدقيقة، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

وأفادت مجلة Wirtschaftswoche التجارية الألمانية أن فورد لديها رقائق خلوية من الجيل الرابع مدمجة في سياراتها التي لم تدفع الشركة رسوم الترخيص لها.

ويمكن تنفيذ الحكم، الذي يخضع للاستئناف، في غضون أسبوعين إذا لم تتوصل فورد إلى تسوية مع المدعين.

ما هي قضية براءة الاختراع 4G؟

وفقًا للتقرير، تتم مقاضاة شركة فورد من قبل ثمانية من أصحاب براءات اختراع الاتصالات المتنقلة من الجيل الرابع.

ولم يتم تسمية الشركات المحددة المعنية، ولكن تم رفع القضية إلى محكمة ميونيخ من قبل شركة إدارة الملكية الفكرية اليابانية IP Bridge.

وتعتبر رقائق الاتصالات ضرورية لـ “السيارات المتصلة” وفورد هي أحدث شركة سيارات تتعرض لضغوط من قبل أصحاب براءات الاختراع في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة.

كما تم رفع دعوى قضائية ضد فولكس فاجن من قبل IP Bridge في نفس محكمة براءات الاختراع في ميونيخ.

وقال التقرير إن شركة صناعة السيارات الألمانية حسمت الأمر بسرعة من خلال شراء ترخيص براءة اختراع من منصة تسمى Avanci جمعت براءات الاختراع من 48 مالكًا.

كما واجهت دايملر Daimler أيضا نزاعًا مشابهًا بشأن براءات الاختراع بخصوص تقنية الهاتف المحمول في سياراتها التي طرحتها نوكيا و شارب.

قوانين براءات الاختراع الصارمة في ألمانيا

تعد قوانين براءات الاختراع في ألمانيا صارمة للغاية، وهذا هو سبب قيام العديد من الشركات الدولية بعرض نزاعات البراءات أمام المحاكم الألمانية.

على سبيل المثال، نص حكم القاضي في قضية فورد على سحب جميع السيارات من التجار وتدميرها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، حسبما أفادت مجلة Wirtschaftswoche.

كانت هناك محاولات للإصلاح القانوني بحيث لا يمكن استخدام مطالبات براءات الاختراع على أجزاء صغيرة من المركبات للتهديد بحدوث اضطرابات كبيرة في المبيعات والإنتاج.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن فورد قالت إنها لن تعلق على الحكم لأنها لم تتسلم الحجج كتابة.