«فورد» تسجل 35% هبوطا في مبيعاتها بالصين خلال الربع الأول

هبطت مبيعات “فورد موتور كو”، عملاقة صناعة السيارات الأمريكية في الصين بنسبة 34.9% في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بعام سابق، مسجلة إلى 88 ألفا و770 وحدة، فيما أثر تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19” سلبا على مستويات الطلب في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقالت “فورد،” الشركة التي تتخذ من مدينة ديربورن بولاية ميتشيجان مقرا لها إن جميع مكاتبها في الصين قد استأنفت أعمالها، موضحة أن مبيعاتها في مارس قد عادت إلى ما نسبته 75% من الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي الصين تصنع “فورد” السيارات عبر شركة “جيانجلينج موتورز كورب ليميتد” والتي تمتلك فيها حصة من الأسهم، كما تمتلك مشروعا مشتركا مع شركة “تشانجان أوتوموبيل كو ليميتد”.

وتحاول “فورد” أن تنعش مبيعاتها في البلد الآسيوي والأكثر تعدادا للسكان في العالم بعدما بدأت مبيعاتها في الهبوط في أواخر العام 2017، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وهبطت مبيعات الشركة في العام 2019 بنسبة 26%، بعدما تراجعت بنسبة 37% في العام السابق. وفي 2017، انخفضت مبيعات “فورد” في الصين بنسبة 6% من عام سابق.

وهبطت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 8% في العام الماضي، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة تزيد عن 5% هذا العام. كما تراجعت مبيعات السيارات بوجه عام بنسبة 42.4% في الربع الأول من 2020.

وانخفضت مبيعات “جنرال موتورز”، أكبر منافس لـ “فورد” بنسبة 43.3% في الصين في الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي.

كانت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة قد تجاوزت 17 مليون سيارة خلال السنوات الخمس الماضية كع نسبة مبيعات غير مسبوقة، ولكن تشير التوقعات الحالية ان المبيعات ستنخفض الى 14.6 مليون هذا العام ومن الممكن ان ينخفض الرقم عن ذلك تبعا لفترة البقاء في المنزل ضمن إجراءات مكافحة كورونا.