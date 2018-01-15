فورد تخطط لاستثمار 11 مليار دولار فى 40 طرازًا كهربائيًا

خالد بدر الدينأكد بيل فورد رئيس مجلس إدارة فورد موتور، إن الشركة سترفع الاستثمارات المقررة في السيارات الكهربائية كثيرا إلى 11 مليار دولار بحلول 2022 وسيكون لديها 40 سيارة هجين وكهربائية ضمن طرزها.وذكرت وكالة رويترز إن حجم الاستثمارات الجديد أكبر كثيرا من الهدف المعلن من قبل وهو 4.5 مليار دولار

خالد بدر الدين

أكد بيل فورد رئيس مجلس إدارة فورد موتور، إن الشركة سترفع الاستثمارات المقررة في السيارات الكهربائية كثيرا إلى 11 مليار دولار بحلول 2022 وسيكون لديها 40 سيارة هجين وكهربائية ضمن طرزها.

وذكرت وكالة رويترز إن حجم الاستثمارات الجديد أكبر كثيرا من الهدف المعلن من قبل وهو 4.5 مليار دولار بحلول 2020 كما سجل الإنفاق على الأعمال الهندسية والأبحاث والتطوير في فورد لعام 2016 وهو أحدث عام تتوافر بياناته بالكامل، 7.3 مليار دولار ارتفاعا من 6.7 مليار في 2015.

وقال المسؤولون إن من بين السيارات الأربعين التي تعمل بالكهرباء المقرر إنتاجها بحلول 2022، ستكون هناك 16 سيارة تعمل بالكهرباء فقط والباقي سيارات هجين كما يشمل الاستثمار تكلفة تطوير تصميمات خاصة بالسيارات الكهربائية.

وقال فورد للصحفيين خلال معرض السيارات في ديترويت هذا الأسبوع، إن الجميع مقتنع بذلك وسنأخذ السيارات العادية ونحولها إلى سيارات تعمل بالكهرباء لأنه إذا أردنا أن نحقق نجاحا في مجال السيارات الكهربائية فيجب أن تفعل ذلك بسيارات تلقى رواجا بالفعل.

ووضعت كل من جنرال موتورز وتويوتا موتور وفولكسفاجن خططا طموحا بالفعل للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية مع استهداف العملاء المهتمين بالرفاهية أو الأداء أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات او المزايا الثلاث في سيارة واحدة.