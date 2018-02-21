فورد تحذر من قيادة 33 ألف بيك آب رانجلر أمريكية

خالد بدر الدين حذرت شركة فورد موتور الأمريكية للسيارات، أصحاب 33 ألف شاحنة بيك آب خفيفة فى أسواق أمريكا الشمالية من قيادتها، لحين إصلاح وسائدها الهوائية، التى تسببت فى إصابات، عند انتفاخها، لاندفاع مواد صلبة وحادة منها. ذكرت وكالة رويترز، أن فورد موتور ثانى أكبر شركة سيارات أمريكية كانت حذرت فى شه

خالد بدر الدين

حذرت شركة فورد موتور الأمريكية للسيارات، أصحاب 33 ألف شاحنة بيك آب خفيفة فى أسواق أمريكا الشمالية من قيادتها، لحين إصلاح وسائدها الهوائية، التى تسببت فى إصابات، عند انتفاخها، لاندفاع مواد صلبة وحادة منها.

ذكرت وكالة رويترز، أن فورد موتور ثانى أكبر شركة سيارات أمريكية كانت حذرت فى شهر يناير الماضى، 2900 من أصحاب موديلات فورد رانجلر لعام 2006، للتوقف عن قيادتها فورا، بعد أن لقى أحد الأشخاص مصرعه نتيجة انفجار الوسائد الهوائية فى وجهه، رغم أنه ركبها فى نفس اليوم الذى توفى فيه.

وحذرت أيضا الإدارة الأمريكية لسلامة الحركة على الطرق السريعة NHTSA أصحاب هذه الموديلات من المخاطر الفورية التى تسببها الوسائد الهوائية، وطلبت منهم التوجه بأسرع ما يمكن إلى منافذ شركة فورد لإصلاحها مجانا.

وكانت شركة مازدا موتور، أصدرت الشهر الماضى تحذيرا باستدعاء حوالى 1880 شاحنة من موديلات مازدا B-Series، التى انتجت فى مصانع فورد، بعد إعلان الشركة الأمريكية عن استدعاء 160 شاحنة.

وأكدت إدارة NHTSA وشركتا فورد ومازدا، أنه الآن تستبدل الوسائد الهوائية ونصحت أصحاب السيارات بجرها إلى منافذ الخدمة لإصلاحها مجانا، دون دفع أى رسوم أو تكاليف، واستطاعت شركة فورد إصلاح واستبدال الوسائد الهوائية فى 2900 سيارة، منذ أن أصدرت التحذير فى الشهر الماضى.

واستدعت شركة فورد فى 2016، أكثر من 391 ألف شاحنة بيك آب رانجلر بسبب عيوب فى الوسائد الهوائية، بعد الإبلاغ عن حادثة وفاة صاحب بيك آب فى ولاية ساوث كارولينا بينما بلغ إجمالى عدد الوفيات على مستوى العالم 22 شخصا، بسبب هذا العيب بينما لقى 20 شخصا مصرعهم بسبب الوسائد الهوائية من موديلات هوندا، ومعظمها كانت فى السوق الأمريكية خلال الأعوام الماضية.

وأدت العيوب فى الوسائد الهوائية إلى أكبر استدعاء فى تاريخ صناعة السيارات، كما ذكرت شركة تاكاتا اليابانية التى تزود 19 من شركات السيارات العالمية بهذه الوسائد التى أدت إلى إصابة أكثر من 200 شخص، وأعلنت فى يونيو الماضى عن أن إجمالى السيارات التى أصلحت الوسائد فيها، أو استبدلت، يتجاوز 125 مليون وحدة، حتى 2019، منها أكثر من 60 مليون وحدة فى السوق الأمريكية.