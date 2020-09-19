«فورد» تبني أحدث مصنع في العالم لإنتاج الشاحنات الكهربائية (جراف)

من المقرر طرح الشاحنة عام 2022 لتصبح الأكثر سرعة وقوة عالميا

أعلنت شركة فورد الأمريكية أنها بصدد بناء أحدث مصانعها لإنتاج الشاحنات الكهربائية، باستخدام مزيج من الروبوتات والعمالة البشرية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن المصنع يتم بناؤه داخل مجمع روج في ديربورن في ميتشجان، ويصل عمر هذا المجمع إلى 92 عاما.

المصنع الأحدث لإنتاج الشاحنات الكهربائية

وقال جاري جونسون ، مدير التصنيع لدى فورد ، إن المصنع سيصبح أحدث منشأة في العالم لإنتاج الشاحنات الكهربائية.

وتتولى زلاجات ذاتية القيادة نقل الأجزاء من محطة إلى أخرى، بينما ستتولى الروبوتات تجميع الشاحنة. ستتولى الروبوتات تجميع الشاحنات

ومن المقرر استكمال بناء المصنع الصيف القادم، والبدء في بناء نماذج أولية من الشاحنات الكهربائية طراز F-150.

تنفق فورد نحو 700 مليون دولار لتطوير مجمع روج، بجانب أنها تخوض معركة حامية للمحافظة على تفوق استمر عقودا في مجال شاحنات البيك اب.

وبدأت الشركة بناء نسخة معاد تصميمها من مركبات تعمل بالبنزين طراز F-150.

وباعت فورد من الأخيرة نحو 900 ألف مركبة العام الماضي ما يجعلها أكبر مصدر لتوليد الإيرادات.

وبرغم هذا تسعى فورد للحاق بالنسخ الأكثر تحديثا من طرازات منافسة مثل رام وشيفروليه سيلفرادو المنتجتان بواسطة فيات كرايسلر وجنرال موتورز على التوالي.

الأسواق الناشئة

وتسعى فورد التي تعد ثاني أكبر شركة سيارات أمريكية إلى اقتحام سوق الشاحنات الكهربائية في الأسواق الناشئة.

وشهدت الأسواق الناشئة طرح طرازات منافسة مثل سايبرترك التي تنتجها شركة تسلا وطراز R1T المنتجة بواسطة شركة ريفيان اوتوموتف وطراز بادجر المنتج بواسطة شركة نيكولا.

وصعدت أسهم شركة فورد بنسبة 4.6% لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 3.1% إلى 7.24 دولار في نيويورك.

وفيما يلي رسم بياني يوضح تطور سعر سهم شركة فورد خلال شهر بالدولار:

وقالت شركة فورد إنها ستطرح شاحناتها الكهربائية للبيع في عام 2022 وإنها ستصبح الشاحنة الأكثر سرعة وقوة عالميا.

وتقول فورد إن الشاحنة الكهربائية طراز F-150 ستقوم بتوليد طاقة كهربائية تكفي لاحتياجات منزل السائق أو مكان عمل.

الأقدر على تأدية الأعمال الشاقة

ويرى جيم فارلي مدير التشغيل في الشركة أن الشاحنة الكهربائية الجديدة ستكون الأقدر على تأدية الأعمال الشاقة متفوقة في ذلك على نظيراتها الترفيهية.

وضخت فورد استثمارات تزيد على نصف مليار دولار في شاحنة منافسة طراز رفيان.

وانضمت فورد إلى شركة ناشئة قام بتأسيسها ار.جي.سكيرنج لتطوير مركبة كهربائية.

وقال كومار جالهوترا رئيس فورد للأسواق الأمريكية والعالمية أن مركز بحوث فورد توصلت إلى توفر طلب قوي للغاية من قبل العملاء.

وتابع:” هذا الطلب يعد كبير بدرجة تكفي لتبرير ضخ استثمارات سواء لإنتاج الشاحنة أو المصنع.”

وسيتولى مصنع روج الجديد المقام على مساحة تصل إلى 500 ألف قدم مربع توفير 300 وظيفة جديدة.

ومن المقرر إنتاج نسخ هجين تعمل بالبنزين والكهرباء من الشاحنات طراز F-150.

وسيتم البدء ببيع هذه النسخة الهجين في وقت مبكر مقارنة بالنسخة الكهربائية.