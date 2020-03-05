«فورد إيكو سبورت» تطيح ببيجو 2008 من صدارة السيارات الرياضية

أطاحت «فورد إيكو سبورت» الأمريكية بالسيارة بيجو 2008 من صدارة قائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة SUV-B؛ بعد استحواذها على %31.6 من مبيعات الفئة البالغة 133 وحدة فى السوق المصرية خلال يناير الماضي.

كانت بيجو 2008 فى صدارة القائمة حتى نهاية ديسمبر الماضي، بحصة سوقية %28.1 من مبيعات العام الماضى البالغة 2646 وحدة، حين كانت فورد إيكو سبورت فى المركز الثالث بحصة سوقية %19.5.

تراجعت بيجو 2008 إلى المركز السابع والأخير فى القائمة خلال يناير الماضي، بعد انكماش حصتها السوقية إلى %3 فقط، طبقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.

ضمن القائمة حلت هيونداى كريتا فى المركز الثانى بنسبة %21.1 من مبيعات يناير المنصرم، وتبعتها فى المركز الثالث سيتروين C2 Aircross بواقع %15.8 ثم جيب رينيجيد بحصة سوقية بلغت %13.5 لتحتل المركز الرابع.

أما فيات 500X جاءت فى المركز الخامس بحصة سوقية %11.3 وتبعتها فى المركز السادس هوندا HR-V التى استحوذت على %3.8 من المبيعات.

يذكر أن مبيعات السيارات الملاكى بمختلف أنواعها سجلت نموًا بواقع %10 خلال يناير الماضى مسجلة 8747 وحدة مقابل 7947 سيارة خلال يناير 2019؛ بتراجع 800 وحدة.

أسهم فى هذا النمو التخفيضات السعرية التى أقرتها الشركات على خلفية الإعفاءات الجمركية الكاملة على الطرازات التركية والأوروبية المنشأ؛ بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ألغيت الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية مطلع العام الماضي، حين تمتعت السيارات التركية بنفس المزايا مطلع العام الحالى.

بالنظر إلى الأداء الإجمالى لسوق السيارات (الملاكى والشاحنات والأتوبيسات) يتضح أن المبيعات قفزت بواقع %21 مسجلة 13.9 ألف وحدة مقابل 11.5 ألف خلال يناير من العام الماضى.