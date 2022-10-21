«فورتيسكو» الأسترالية تبدى رغبتها في الاستثمار التعدينى بمصر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه وفدا من شركة فورتيسكو الاسترالية ضم كل من جولي شاتلوورث و معتز قنديل رئيس الشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس محمد شكري المدير الإقليمي للشركة في مصر .

وخلال اللقاء ابدي وفد الشركة الاسترالية اهتمامها بالاستثمار في مصر في مجالي التعدين و انتاج الهيدروجين الاخضر كطاقة نظيفة ، لافتة الي اهتمامها بشكل خاص بالاستثمار في الخامات المعدنية اللازمة لمشروعات الطاقة النظيفة و لاسيما خام السيلكا عالي الجودة لتصنيع الواح الطاقة الشمسية و خامات الحديد والنحاس و العناصر الأرضية النادرة.

و من جانبه أكد المهندس طارق الملا علي استراتيجية الوزارة في تشجيع وزيادة الاستثمار في مجال التعدين وخاصة المعادن الأساسية لمشروعات الطاقة النظيفة والتوسع في الشراكة مع شركات عالمية كبري تمثل إضافة لقطاع التعدين المصري علاوة علي خبراتها في مجال الهيدروجين الأخضر الذي تشجع الدولة إبرام شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة لتوفير وتنويع مصادر طاقة مستدامة .

وتم الاتفاق خلال اللقاء علي ارسال خبراء الشركة الي مصر للتعرف على الفرص والامكانيات في قطاع التعدين .

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية.