أعلن المهندس عبد الرحمن البوشى، الرئيس التنفيذي لشركة فورتي كلاود «شريك متقدم لأمازون ويب سيرفيسز AWS في مصر» أن عقد شراكة خدمات الاستضافة السحابية وعملية الدعم الفنى والاستشارات مع شركة القلعة، ممتد إلى 3 سنوات قابلة للتجديد.

وعملية الاستضافة السحابية تعنى نقل الملفات والداتا الخاصة بشركات العميل إلى أمازون ويب سيرفيسز AWS.

وقال البوشى فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن شركة فورتى كلاود ستقدم لـ «القعلة» عدة خدمات من خلال هذا العقد تتمثل فى الاستضافة السحابية، والاستشارات والتقييم الفنى، والانتقال والترحيل، وكذلك عملية الإدارة والدعم الفنى.

ووقعت شركة فورتي كلاود عقد شراكة خدمات الاستضافة السحابية مع شركة القلعة، أبريل الحالى، فى مؤتمر صحفي بحضور العديد من ممثلي الشركتين وعلى رأسهم المهندس عبد الرحمن البوشي والمهندس أحمد عبد الستار مستشار التحول الرقمي للرئيس التنفيذي بشركة القلعة وطارق الجمال الرئيس التنفيذي لشركة أسيك للأسمنت التابعة للقلعة وغادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة.

وأوضح المهندس عبد الرحمن البوشى، أن شركة القلعة ستستفيد من خلال عملية الاستضافة من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) من خلال «برنامج تسريع الانتقال (MAP)» لتسريع عملية الانتقال للحوسبة السحابية باستخدام منهجيات النقل من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وأدواتها، وخدمات شركاء AWS الاحترافية عبر شريكها شركة FORTE CLOUD .

وأكد أحمد عبد الستار، مستشار التحول الرقمي للرئيس التنفيذي لشركة القلعة، أن شركة القلعة عملت منذ عام 2014 على تعزيز التحول الرقمي لمواكبة رؤية مصر 2030 والمساهمة في “بناء مصر الرقمية” من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول الرقمي، وبناء القدرات.

وأوضحت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، أن عملية التحول الرقمي في المؤسسات تعتمد على العديد من المحاور أهمها: البنية التحتية، إنشاء ثقافة رقمية، العمالة المدربة والمؤهلة لهذا التحول وتحقيق الاستدامة فيه، كذلك الابداع الرقمي مع ضمان الامن المعلوماتي، ومن هنا تأتى أهمية تكاتف جهود القطاع الخاص للعمل على هذه المحاور من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.”