«فورتكس 4» يستهدف 500 مليون دولار إضافية.. ويضخ 100 مليون يورو فى «إجنيس»

كشف كريم موسى، الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس القابضة الرئيس التنفيذى لشركة «فورتكس إنرجي» «Vortex Energy»، أن صندوق «فورتكس 4» يستهدف جذب استثمارات إضافية بنحو 500 مليون دولار لتنفيذ الإغلاق الثانى خلال العام المقبل، علمًا بأنه نفذ إغلاقه الأول بنحو 200 مليون دولار سابقًا.

وأعلنت شركة «فورتكس إنرجي» المختصة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أمس، أنها قامت بضخ استثمارات رأسمالية بقيمة 222 مليون يورو حتى الآن فى شركة «إجنيس» الإسبانية، وذلك فى إطار التزامها بشروط التعاون بين الشركتين، والذى بدأ العام الماضي.

وكشف «موسى» فى تصريحات لـ«المال» أن صندوق «فورتكس 4» قام بضخ نحو %45 من مبلغ الـ222 مليون يورو -ما يقارب 100 مليون يورو- بشركة «إجنيس»، فى حين شارك مستثمرون آخرون بتمويل باقى المبلغ، ويتوزعون بين صناديق سيادية وعائلات من الخليج، فضلًا عن صناديق استثمار من اوروبا.

وتابع أن تلك الاستثمارات جاءت فى إطار الاتفاقية التى تم توقيعها سابقًا، والتى تتضمن ضخ نحو 625 مليون يورو فى شركة «إجنيس» الإسبانية، موضحًا أنه سيتم ضخ باقى الاستثمارات تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى نمو أعمال «إجنيس» فى الفترة الأخيرة، إذ تضم محفظة الشركة مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 1 جيجاوات، كما تتفاوض الإدارة بشأن اتفاقيات لشراء الطاقة بقدرة إجمالية 500 ميجاوات مع مجموعة من أبرز الشركات العالمية الكبرى فى هذا المجال.

وذكر أنه توجد خطة طويلة الأجل لطرح شركة «إجنيس» فى إحدى البورصات العالمية.

وذكر بيان «فورتكس إنرجي» أنها تواصل تطبيق استراتيجيتها الطموحة لدعم خطط النمو الخاصة بشركة «إجنيس»، وذلك عبر ضخ المزيد من الاستثمارات الرأسمالية بقيمة 46 مليون يورو تقريبًا خلال الربع الأخير من العام الحالي، إضافة إلى حوالى 176 مليونًا فى الربع الأول من عام 2023.

وتأسست «فورتكس إنرجي» عام 2014، وهى منصة استثمارية تعمل فى مجال الطاقة المتجددة حول العالم برعاية قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس.