«فورتكس هيرميس» تضخ 625 مليون يورو في شركة طاقة إسبانية

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن دخول شركة فورتكس المتخصصة فى الطاقة المتجددة في اتفاق نهائي مع “Ignis Energy Holdings ” الإسبانية للطاقة.

وقالت فورتكس – هيرميس فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، إن هذه الاتفاقية تتضمن قيام شركة فورتكس للطاقة بضخ 625 مليون يورو في شركة «Ignis»الأسبناية عبر صندوقها التابع «Vortex Energy IV» والمستثمرين الشركاء.

وتدار شركة فورتكس بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، ومن المقرر ضخ هذا المبلغ فى الشركة الأسبانية عبر سلسلة عمليات مالية تخضع لشروط محددة سيجرى تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وتسمح هذه الأموال للشركة الأسبانية «Ignis» بتمويل خطط النمو والتوسع الخاصة يتحولها الشامل إلى محطات للطاقة المتجددة المستقلة المتكاملة في إسبانيا ومناطق جغرافية أخرى.

كما ستسمح تلك الاتفاقية لشركة فورتكس للطاقة بأن تمتلك وتدير حصة متزايدة في المشاريع التي تقوم بتطويرها الشركة الأسبانية .

فورتكس هيرميس: الصفقة تخضع لموافقة الجهات الرقابية فى إسبانيا

كريم موسى هيرميس

وقال كريم موسى الرئيس التنفيذي لشركة فورتكس ،إن شركة «Ignis» تتميز بفريق عمل يحظى بخبرة استثنائية ويعمل على خطة طموحة لإنشاء محطات دولية مستقلة متكاملة للطاقة المتجددة في الأعوام القادمة.

ولفت موسى إلى أن تلك الصفقة تخضع لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية الإسبانية وتلبية شروط محددة مسبقاً.

وتأسست Vortex Energy عام 2014 ،وهي منصة استثمارية تعمل في مجال الطاقة المتجددة حول العالم برعاية قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس وتحت إدارة شركة Beaufort Investments ومقرها لكسومبورج.

وتحظى مجموعة Beaufort Investments بفريق عمل متميز يضم 15 من أكفأ خبراء الاستثمار المباشر بمشروعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة لإدارة جميع المشروعات والاستثمارات التابعة لشركة فورتكس.

ونفذت فورتكس سلسة صفقات استثمارية تقدر بحوالى 1.3 مليار يورو نهاية عام 2020، لتصل محفظتها من الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) إلى 822 ميجاوات بأسواق المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا.

وتحظى الشركة بفريق تشغيل متكامل في العاصمة البريطانية لندن بالإضافة إلى فريق استثمار بالمقر الجديد في سوق أبو ظبي العالمي.

قطاع البحوث بالمجموعة يتصدر تصنيف أفضل شركة بحوث بالأسواق المبتدئة

المجموعة المالية هيرميس

وتعد المجموعة المالية هيرميس، واحدة من أكبر شركات الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل في 13 سوق ناشئة ومبتدئة عبر أربع قارات حول العالم، كما تغطي خدماتها 75 سوقا من أسرع الأسواق نموًا وجاذبية حول العالم.

وتتخصص المجموعة فى مجالات التمويل غير المصرفي ، مثل خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وتستعد خلال الشهور القادمة لدخول عالم البنوك فى مصر بالشراكة مع صندوق مصر السيادى.

وتصدرت قطاع البحوث بالمجموعة المركز الأول بقائمة أفضل شركات البحوث بالأسواق المبتدئة، والثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لاستطلاع مؤسسة Institutional Investor لعام 2021.

وقالت هيرميس فى بيان 30 سبتمبر الماضى، إن تصدرها للأسواق المبتدئة ممتد للسنة الرابعة على التوالي، مشيرة إلى احتلالها المركز السابع على مستوى الأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حصل خمسة محللين من فريق قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 16 محللا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثة محللين ضمن قائمة أفضل خمسة محللين بالأسواق المبتدئة.

ويغطى قطاع البحوث بالمجموعة ما يزيد عن 300 شركة في 22 دولة مختلفة، مستفيدًا من تواجده المباشر بأسواق مصر والسعودية والإمارات وكينيا ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان.

كما يضطلع القطاع بدعم عمليات الطرح العام الأولي التي تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس بشكل رئيسي؛ في ضوء النمو الملحوظ لأنشطة أسواق رأس المال في الأسواق التي تعمل بها الشركة.