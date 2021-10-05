«فورتكس» تضخ 150 مليون يورو فى صفقة «Ignis» وتروج لجذب 300 مليون يورو خلال 2022

كشف كريم موسى، الرئيس التنفيذى لشركة Vortex Energy»» المدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن شركته ستضخ استثمارات بقيمة 150 مليون يورو ضمن صفقة الاستحواذ على %49 من شركة «Ignis Group» للطاقة المتجددة، والتى تبلغ قيمتها الإجمالية 625 مليون يورو.

وأعلنت أمس شركة «Vortex Energy» المتخصصة فى الاستثمار فى الطاقة المتجددة عن صفقة ضخمة، بعقد اتفاق نهائى مع «Ignis Energy Holdings»، الإسبانية والكيان الأم لشركة «Ignis Group» للطاقة المتجددة، بموجبه تقوم «Vortex Energy» بضخ أكثر من 625 مليون يورو فى شركة «Ignis Group » من خلال صندوقها التابع «Vortex Energy IV» والمستثمرين الشركاء.

خطة لجذب شركاء من صناديق سيادية وكيانات عالمية للصفقة

وأوضح «موسى» – فى تصريحات لـ«المال» – أن قيمة الصفقة تنقسم إلى جزأين، الأول يتم سداده خلال عام 2022 بقيمة 450 مليون يورو، ويتم تمويله من جانب صندوق «Vortex Energy IV» بواقع 150 مليون يورو ، إلى جانب 300 مليون يورو يتم الترويج لجمعها من عدد من الصناديق السيادية والمؤسسات العالمية، أما الجزء الثانى والبالغ 175 مليون يورو فسوف يُسدد خلال عام 2023 .

الاتفاق يتضمن الاستحواذ على 49% منذ ضخ القيمة الأولية

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق تحصل «فورتكس إنرجى» على الحقوق الخاصة بامتلاك %49 منذ ضخ القيمة الأولية البالغة 150 مليون يورو، وسيتم إدارة استثمارات الصفقة بالكامل من خلال شركة «فورتكس إنرجى» التى ستؤسس مكتبا جديدا فى مدريد لهذا الغرض.

وقال إن «فورتكس إنرجى» لديها مكتب فى أبوظبى وآخر فى لندن حاليا.

وتابع إنه مخطط أن تتوسع أعمال «Ignis Group» لتصبح أكبر شركة تعمل فى مجال الطاقة المتجددة فى إسبانيا ومن أكبر الكيانات فى أوروبا علما بأن لديها محفظة طاقة تبلغ 20جيجا، موضحا أن تلك الصفقة تأتى فى إطار سعى «فورتكس» إلى تطوير استراتيجيتها من الاستحواذ على كيانات قائمة إلى الدخول فى بناء المحطات وهو ما سيتم تنفيذه عبر الصفقة الجديدة.

ورأى «موسى» أن السنوات المقبلة ستشهد استثمارات بمئات المليارات فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة فى ظل اتجاه الأسواق العالمية للقضاء على مصادر الطاقة الملوثة للبيئة بحلول عام 2050.

موسى: كما تغيرت ملامح العالم بسبب الإنترنت.. ستتبدل بفعل الطاقة النظيفة

وقال إنه كما تغيرت ملامح العالم خلال السنوات العشرالأخيرة بسبب الإنترنت فستتغير ملامحه مرة أخرى فى السنوات العشر المقبلة بسبب الاستثمار فى الطاقة المتجددة، لينتهى الاعتماد على مصادر الطاقة غير الصديقة للبيئة.

وأضاف أن «فورتكس» لديها ميزة تنافسية تتمثل فى أنها بدأت العمل فى هذا المجال منذ 10 سنوات مما خلق لديها خبرة متراكمة.

وتخضع الصفقة لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية الإسبانية وتلبية شروط محددة مسبقاً، فيما تم تقديم الخدمات الاستشارية لشركة «Vortex Energy» من كل من بنك «Santander» و «Royal Bank of Canada» كمستشار مالى و «Watson Farley Williams» كمستشار قانونى، بينما قدم كل من «Citi» الاستشارات المالية و«Cuatrecasas» الاستشارات القانونية لشركة «Ignis».