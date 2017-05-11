فورتكس تستحوذ على 24 محطة شمسية بقدرة 365 ميجاوات‎



المال – خاص

أعلنت اليوم شركة «فورتكس» المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 100% من مشروعات الطاقة الشمسية المملوكة لشركة TerraForm Power بالمملكة المتحدة.



وتعد الصفقة أولى استثمارات «فورتكس» في قطاع الطاقة الشمسية، حيث تنضم بموجب الصفقة 24 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 365 ميجاوات إلى مجموعة الأصول المستحوذ عليها سابقًا، لتبلغ القدرة الإجمالية لمحفظة مشروعات «فورتكس» حوالي 822 ميجاوات.



وفي هذا السياق أشاد كريم موسي رئيس قطاع الاستثمار المباشر وقطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، بنجاح «فورتكس» في تنمية محفظة أصولها في أقل من 3 سنوات لتصبح واحدة من أكبر الكيانات المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال مشروعاتها المنتشرة في 6 دول أوروبية، حيث وصلت الطاقة الإنتاجية لفورتكس إلى 1500 جيجاوات / ساعة وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة سنويًا لنحو 350 ألف أسرة.



جدير بالذكر أن شركة «فورتكس» أبرمت اتفاقية الاستحواذ في يناير الماضي مقابل 470 مليون جنيه إسترليني (قيمة المنشأة). وتم تمويل 50% من رأسمال الصفقة بواسطة الشركة الماليزية «Tenaga Nasional Berhad» والتي تعد من أبرز الشركات العاملة في قطاع الخدمات والمرافق العامة في آسيا، حيث يبلغ رأسمالها السوقي 18 مليار دولار تقريبًا، وتبلغ قدرتها الإجمالية لتوليد الطاقة 13 جيجاوات. كما قامت المجموعة المالية هيرميس بدور ضامن التغطية لنسبة الـ50% المتبقية من رأسمال الصفقة، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس منذ العام الماضي لتطبيق نموذج (Merchant Banking).

وتعتزم «فورتكس» طرح 45% من رأسمال المشروع لمجموعة من المستثمرين خلال الفترة المقبلة مع احتفاظ المجموعة المالية هيرميس بنسبة 5% من رأس المال تماشياً مع استراتيجية «فورتكس» في صفقاتها السابقة، علمًا بأن «فورتكس» تعمل حاليًا على إعادة تمويل الديون الخاصة بمحفظة المشروعات المستحوذ عليها.

يذكر أن شركة «فورتكس» تأسست أواخر عام 2014، ونجحت منذ نشأتها في ضخ استثمارات تربو قيمتها على 1.3 مليار يورو في أسواق الطاقة المتجددة الأوروبية، حيث ستنضم محطات الطاقة الشمسية المستحوذ عليها في بريطانيا إلى محفظة متنوعة من مشروعات طاقة الرياح في أربع دول بغرب أوروبا والتي تقوم بتشغيلها شركة EDP Renováveis SA وتبلغ صافي قدرتها الإنتاجية 457 ميجاوات.