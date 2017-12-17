فورتكس تبيع 45% من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية لصندوق المعاشات الماليزي

المال - خاص أعلنت "فورتكس"، أحد أكبر الشركات المتخصصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في أوروبا، والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن بيع 45% من أسهم شركة "Vortex Solar" إلى صندوق "KWAP" والذي يعد ثاني أكبر صندوق معاشات في ماليزيا في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 67



المال – خاص

أعلنت “فورتكس”، أحد أكبر الشركات المتخصصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في أوروبا، والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن بيع 45% من أسهم شركة “Vortex Solar” إلى صندوق “KWAP” والذي يعد ثاني أكبر صندوق معاشات في ماليزيا في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 67.5 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً للصفقة، ستحتفظ “فورتكس” بحصة 5% من أسهم شركة “Vortex Solar” والتي قامت بالاستحواذ في يناير الماضي على محفظة مشروعات للطاقة الشمسية بالمملكة المتحدة بقدرة 365 ميجاوات من شركة “TerraForm Power” وذلك تماشياً مع إستراتيجية “فورتكس” في صفقاتها السابقة، كما تعكس تلك الصفقة استراتيجية “فورتكس” لتنمية وتنويع قائمة الشركاء الإستراتيجيين بمحفظة استثماراتها من خلال جذب كبار المستثمرين على الساحة الدولية.

ومن جانبه أعرب كريم موسى رئيس قطاع إدارة الأصول (ادارة المحافظ والاستثمار المباشر) بالمجموعة المالية هيرميس عن سعادته بتوقيع اتفاقية البيع مع “KWAP”، مؤكدا ان عملية البيع شهدت إقبال وتنافس شديد من قبل مجموعة من كبار المستثمرين عالمياً لشراء الحصة المباعة.

ووصف موسى صندوق “KWAP” بالشريك الاستراتيجي المناسب لشركة “فورتكس” على المدى البعيد، حيث يعد الصندوق من أبرز المستثمرين الماليين عالمياً بقاعدة أصول مدارة تتجاوز 30 مليار دولار تشمل العديد من الأصول المتنوعة حول العالم.

ومن جهته أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن الصفقة تعكس نجاح المجموعة المالية هيرميس في الاستفادة من قوة مركزها المالي، وذلك في إطار خطة التوسع بأنشطة (Merchant Banking) التي تدعم قطاعات الشركة المختلفة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وتنمية قاعدة الأصول المدارة بها، حيث نجحت الشركة في اتمام عملية البيع للحصة التي قمنا بتغطيتها في شركة “Vortex Solar” في أقل من اثني عشر شهرًا.

وأضاف موسى أن سابقة أعمال “فورتكس” في تنمية وإدارة واحدة من أكبر محافظ مشروعات الطاقة المتجددة في اوروبا عززت مكانة الشركة كنافذة للاستثمار في ذلك القطاع الحيوي لشركائنا عالمياً، ولا سيما مستثمري الشرق الأوسط وآسيا.

وفي تعليقه على الصفقة، قال داتو بن وان أحمد الرئيس التنفيذي لـ”KWAP”الماليزية، أن الدخول في هذه الشراكة مع “فورتكس” يعكس التزامنا تجاه ترسيخ معايير الاستدامة البيئية في استثماراتنا، وأن ذلك يعد باكورة استثماراتنا في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الصندوق تركز على تنمية الاستثمارات في الأصول الغير نقدية، وأن الطاقة المتجددة تعد من أكثر القطاعات نشاطاً في فئة أصول البنية التحتية لجذب الاستثمارات حول العالم.

واكد ان الصفقة تقدم فرصة جذابة لتنمية العائد الاستثماري للصندوق من ناحية وكذلك دعم أهداف الاستدامة بمحاورها الثلاثة – المجتمع والبيئة والحوكمة من ناحية اخرى.

وعقب إتمام الصفقة ستتوزع ملكية “Vortex Solar” بواقع 50% لشركة “Tenaga Nasional Berhad” و45% لصندوق المعاشات الماليزي “KWAP”، بينما تحتفظ شركة “فورتكس” بحصة 5% المتبقية.

جدير بالذكر أن شركة “فورتكس” تمتلك وتدير محفظة أصول مكونة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 822 ميجاوات في اوروبا، وتقوم الشركة بتوليد الكهرباء لأكثر من 350 ألف وحدة سكنية في بريطانيا وفرنسا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا. وتبلغ قيمة استثمارات “فورتكس” بقطاع الطاقة المتجددة نحو 1.3 مليار يورو، وذلك في أقل من ثلاث سنوات من بدء عمليات الشركة.

واختتم موسى أن الصفقة الجديدة تكلل مجموعة من التطورات التشغيلية الايجابية والتي شهدتها محفظة المشروعات في المملكة المتحدة عقب إتمام الاستحواذ في شهر مايو الماضي، حيث قمنا بالعمل على عدة محاور شملت تغيير المشغل السابق واستبداله بشركة “Lighthouse” الرائدة في مجال تطوير وتشغيل شبكات الطاقة الشمسية في أوروبا، مع تشكيل فريق متخصص للإشراف على ادارة محفظة المشروعات لتحقيق الأهداف التشغيلية وترشيد النفقات بالاضافة الى إعادة تمويل ديون بنكية بقيمة 337 مليون جنيه إسترليني تم جمعها من خلال ثمانية بنوك أوروبية رائدة.

وأعرب موسى عن تطلعه لطفرة مرتقبة في أداء شركة “Vortex Solar” خلال الأعوام المقبلة، ومن المخطط إتمام تنفيذ الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.