فوربس :881 مليون دولار قيمة تسويقية لـ 9 منتخبات عربية فى كرة القدم

نشرت مجلة فوربس ميدل إيست فى عددها الصادر هذا الأسبوع أن 9 منتخبات عربية فقط فى كرة القدم جاءت ضمن قائمة أغلى 100 منتخب بهذه اللعبة على مستوى العالم رغم أنها أكثر الرياضات شعبية بالمنطقة العربية ليبلغ إجمالى القيمة السوقية لأغلى هذه المنتخبات العربية أكثر من 881 مليون دولار بقيادة المغرب والجزائر ومصر لتعادل 57.8 % من القيمة السوقية للمنتخب الإنجليزى والتى تجاوزت 1.52 مليار دولار ليحتل المركز الأول بهذه القائمة التى وضعها موقع ترانسفير ماركيت العالمى.

وتصدرت 4 منتخبات عربية أفريقية هى المغرب والجزائر ومصر وتونس قائمة التسعة الكبار فى كرة القدم بقيمة سوقية مجتمعة 772 مليون دولار.

وجاءت المغرب التى يطلق على لاعبيها لقب أسود أطلس فى المركز الأول بقيمة سوقية 279 مليون دولار فى لعبة كرة القدم.

وحلت الجزائر بالمركز الثانى لأغلى المنتخبات العربية بحوالى 236 مليون دولار وبعدها مصر “منتخب الفراعنة” بأكثر من 197.3 مليون دولار.

وظهرت تونس فى المركز الرابع بقيمة سوقية حوالى 59 مليون دولار فى قائمة منتخبات كرة القم الأعلى قيمة سوقية.

أما السعودية فقد احتلت المركز الخامس فى المنطقة العربية ولكنها تصدرت الدول العربية بقارة آسيا بقيمة سوقية 31.5 مليون دولار.

وجاء بعدها الإمارات العربية بحوالى 26.7 مليون دولار ثم قطر بأكثر من 20 مليون دولار بالمركز السابع لمنتخبات كرة القدم.

واحتلت ليبيا المركز الثامن بقيمة سوقية تجاوزت 17.7 مليون دولار وأخيرا العراق بحوالى 13.3 مليون دولار بين منتخبات كرة القدم.

أسود أطلس الأغلى فى كرة القدم

ورغم تصدر المنتخب المغربى للدول العربية إلا أنه جاء بالمركز24 بالعالم بالقيمة السوقية و المركز 34 بالترتيب العالمى لمنظمة الفيفا.

ويعد أشرف حكيم أغلى لاعب بالمنتخب المغربى بقيمة 73 مليون دولار أو مايعادل 26 % من القيمة السوقية للمنتخب المغربى.

ويضم المنتخب المغربى 20 لاعبا دوليا محترفا ويشكلون 77 % من المنتخب الأغلى بالمنطقة العربية إلا أنه بالمركز الثالث أفريقيا.

وهناك فى المنتخب المغربى 7 لاعبين من أسود أطلس تتجاوز قيمة كل منهم 12 مليون دولار يلعبون فى فرق عالمية.

واستطاع المنتخب المغربى أن يتأهل لكأس العالم فى كرة القدم 5 مرات و بطولة الأمم الأفريقية 16 مرة.

ولكن أسود أطلس المغاربة لم يتمكنوا من تحقيق سوى البطولة الأفريقية مرة واحدة فقط على مدار حوالى 43 سنة .

ويشارك المنتخب المغربى بكأس العرب الفيفا بنوفمبر القادم وفى مجموعته السعودية والفائز من فلسطين/جزر القمر و الفائز من الأردن/جنوب السودان.

ثعالب الصحراء

وإذا كانت الجزائر ظهرت فى المركز الثانى فى المنطقة العربية إلا أن ترتيبها 28 على العالم بالقيمة السوقية و المركز 33 فى ترتيب الفيفا العالمى .

ويبرز رياض محرز كأغلى لاعب فى المنتخب الجزائرى بقيمة 51.2 مليون دولار أو 21.7 % من القيمة السوقية للمنتخب الجزائرى.

ويضم منتخب الجزائر 29 لاعبا دوليا محترفا أو ما يعادل 96.7 % من إجمالى نجوم هذا المنتخب ليتصدر المنتخبات العربية.

ويأتى منتخب الجزائر بعد المغرب كثانى أغلى فريق قومى عربى ولكنه الخامس على المسوى الأفريقى فى لعبة كرة القدم.

ويمثل أغلى 5 لاعبين فى منتخب الجزائر الذى يطلق عليه ثعالب الصحراء 60 % من القيمة السوقية للفريق القومى الجزائرى.

ولم يتمكن المنتخب الجزائر إلا فى تحقيق البطولة الأفريقية مرتين فقط آخرها بمصر عام 2019 رغم مشاركته بالعديد من البطولات.

منتخب الفراعنة من أغلى المنتخبات العربية

وساعد ارتفاع القيمة السوقية للمنتخب المصرى لبلوغ المركز الثالث للمنتخبات العربية والمركز 33 عالميا بالقيمة السوقية والمركز 46 بترتيب الفيفا.

ويضم منتخب الفراعنة 6 لاعبين محترفين دوليين فقط بنسبة 22.2 % من لاعبى الفريق بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح.

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب حيث تبلغ قيمته 134.2 مليون دولار أو 68 % من إجمالى القيمة السوقية للمنتخب المصرى.

وسجل منتخب الفراعنة أرقاما قياسية فى البطولات الأفريقية حيث حققها 7 مرات منها ثلاث مرات متتالية فى 2006 و2008 و2010.

وشارك المنتخب المصرى فى 24 بطولة كما وصل إلى النهائى 9 مرات ليصبح أكثر من أى منتخب آخر فى أفريقيا.

واستطاعت مصر أيضا أن تسضيف البطولات الأفريقية أكثر من أى دولة أخرى حيث استضافتها 5 مرات آخرها فى 2019.

مع أن تونس ظهرت فى المركز الرابع على المنطقة العربية إلا أنها جاءت فى المركز 58 من حيث القيمة السوقية فى العالم بينما وضعتها منظمة الفيفا فى المركز 26 بين المنتخبات العالمية ليتفوق على جميع المنتخبات العربية وفقا لترتيب منظمة الفيفا للعبة كرة القدم.

ويعد نعيم سليتى أغلى لاعب تونسى حيث تبلغ قيمته 7.9 مليون دولار أو 13.4 % من القيمة السوقية للمنتخب التونسى.

ولكن عدد اللاعبين الدوليين المحترفين فى المنتخب التونسى يبلغ 24 نجما أو 82.8 % من إجمالى لاعبى الفريق القومى التونسى.

ويشارك متخب تونس فى كأس العرب لكرة القدم وترأس المجموعة B التى تضم منتخبى الإمارات وسوريا والفائز من اليمن وموريتانيا.

إذا كانت السعودية تصدرت الدول العربية فى آسيا بالقيمة السوقية إلا أنها جاءت بالمركز 72 كما وضعتها الفيفا بالمركز 65.

ولا يوجد فى المنتخب السعودى أى لاعب دولى محترف ولكن سالم الدوسرى هو أغلى لاعب بقيمة 3.5 مليون دولار أو 11.25 % من القيمة السوقية للمنتخب.

الصقور الخضر

ومع ذلك فقد وضعت الفيفا المنتخب السعودى صاحب لقب الصقور الخضر بالمركز السادس على المنتخبات العربية فى لعبة كرة القدم.

ونجح المنتخب السعودى فى إحراز كأس البطولات الآسيوية 3 مرات ولكنها جميعا بالقرن الماضى ولم يحقق أى بطولة بالقرن الحالى.

ويشارك المنتخب السعودى بكأس العرب هذا العام بالمجموعة C مع المغرب والفائز من الأردن/جنوب السودان و الفائز من فلسطين/جزر القمر.

وأكد ترانسفير ماركيت الذى يتتبع أغلى المنتخبات العالمية فى كرة القدم أن فرنسا بالمركز الثانى بعد انجلترا بقيمة سوقية 1.25 مليار دولار.