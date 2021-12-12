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«فوربس» : «طلعت مصطفى» الأولى في مصر والعاشرة بالشرق الأوسط ضمن أقوى 50 شركة عقارية

تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة الشركات المصرية ضمن قائمة فوربس العالمية لأقوى 50 شركة عقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 . وذكرت مجلة "فوربس" أن المشروع الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى "نور" يضم حوالي 120 ألف وحدة سكنية وفندق 5…

شريف عمر 6:12 م, الأحد, 12 ديسمبر 21 6:12 م, الأحد, 12 ديسمبر 21

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تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة الشركات المصرية ضمن قائمة فوربس العالمية لأقوى 50 شركة عقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 .

وذكرت مجلة “فوربس” أن المشروع الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى “نور” يضم حوالي 120 ألف وحدة سكنية وفندق 5 نجوم بخلاف المساحات الخضراء والمرافق والمراكز التجارية .

طلعت مصطفى : 8 مليار دولار إجمالى الأصول

أضافت “فوربس” إن “طلعت مصطفى” تمتلك إجمالي أصول بقيمة 8 مليارات دولار ، وقامت ببناء أكثر من 120 ألف وحدة سكنية ، و تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ مساحتها 74 مليون متر مربع.

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ونجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في تحقيق أعلى مستوى تاريخي من المبيعات بأكثر من 27.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 ، ورفعت توقعاتها من المبيعات إلى 30 مليار جنيه عن السنة المالية 2021.

63.3 مليار جنيه مبيعات فعلية غير مثبتة

كما حققت المجموعة، حتى 30 سبتمبر من العام الحالي، رصيد مبيعات فعلية غير مثبتة بلغ 63.3 مليار جنيه ، وهو أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية.

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وبلغت الإيرادات الإجمالية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 حوالي 11.31 مليار جنيه، بنسبة نمو 9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

واحتلت طلعت مصطفى المركز العاشر في قائمة فوربس، فيما جاءت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري في المركز الـ 21 ، وشركة معمار المرشدي في المركز الـ 24 ، وشركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار ( سوديك ) في المركز الـ 36.

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حلت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير في المركز الـ 38 ، وشركة أوراسكوم للتنمية العقارية في المركز الـ 42 ، فيما حلت شركة درة العقارية في المركز الخمسين .

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بقلم شريف عمر

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