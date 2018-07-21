«فوربس»: حان الوقت لتدفق السياح إلى مصر

خالد بدر الدينأكدت الصحفية أليسون ديليجرو فى مقالة جديدة نشرتها مجلة فوربس الأمريكية، اليوم السبت، إن مصر باتت الآن مستقرة وآمنة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، وأن الوقت قد حان هذا العام لتدفق السياح من جديد على بلد الفراعنة.وكانت أليسون تحلم بزيارة مصر منذ أن درست تاريخ ا

خالد بدر الدين

أكدت الصحفية أليسون ديليجرو فى مقالة جديدة نشرتها مجلة فوربس الأمريكية، اليوم السبت، إن مصر باتت الآن مستقرة وآمنة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، وأن الوقت قد حان هذا العام لتدفق السياح من جديد على بلد الفراعنة.

وكانت أليسون تحلم بزيارة مصر منذ أن درست تاريخ الفراعنة العظام – مهد الحضارة فى العالم – وهى فى الصف السابع من التعليم الأساسى وسنحت لها الفرصة فى أبريل الماضى لزيارة الأهرام وأبو الهول والمعابد القديمة بعد انتهاء التوترات السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 و ثورة 30 يونيو.

وقالت أليسون إن عدد السياح قفز إلى 14.7 مليون سائح عام 2010 ليتفوق على عدد السياح الذين زاروا باريس، والذى بلغ 8.2 مليون سائح فقط فى نفس العام ولكن العدد هوى بعد ذلك بسبب الأحداث العنيفة التى أعقبت ثورة 25 يناير لينزل إلى 4.8 مليون سائح عام 2016 ليسجل أدنى مستوى منذ سنوات طويلة غير أنه عاد ينتعش من جديد ليتجاوز 8.3 مليون سائح العام الماضى.

وتؤكد أليسون أن رحلتها إلى مصر كانت آمنة ومريحة للغاية لأن شركة السياحة التى سافرت معها تملكها أسرة إيجيتالويد التى تقوم برحلات إلى مصر منذ خمسينات القرن الماضى ومعها مرشدين سياحيين من أفضل علماء المصريات، كما أن هشام السباعى العضو المنتدب للشركة يؤكد أن الأمن له الأولوية الآن وإن جميع المواقع السياحية هادئة وآمنة باستثناء الصحراء الغربية وشمال سيناء.

وترى أليسون إن تعويم الجنيه ساعد كثيرا على جعل أسعار الفنادق فى مصر رخيصة جدا لدرجة أن سعر الغرفة فى فنادق الخمس نجوم رخيص جدا، حيث يبلغ 200 دولار فى الليلة وهذا السعر يقل كثيرا عن أسعار الفنادق العالمية فى بقية دول العالم والذى يصل إلى حوالى 1000 دولار وأكثر لليلة الواحدة.

وتشعر أليسون بالثقة من قدرة مصر على اجتذاب السياح بعد تجديد فنادقها الخالية أثناء سنوات انخفاض السياحة للاستفادة حاليا من الأسعار الرخيصة بالنسبة للعملات الأجنبية والاستمتاع بالرحلات والنزهات النيلية والمعابد الفرعونية فى جنوب مصر.