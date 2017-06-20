فوربس تلعن عن أقوى 100 شركة بالعالم العربي 2017

المال- خاصكشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في عددها الصادر في يونيو عن قائمتها لأقوى 100 شركة في العالم العربي، والتي أظهرت تحسنا في أداء الشركات بالمنطقة العربية خلال 2016، بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضح التقرير أن الشركات التي أوردتها القائمة استطاعت أن تحقق ز



المال- خاص كشفت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” في عددها الصادر في يونيو عن قائمتها لأقوى 100 شركة في العالم العربي، والتي أظهرت تحسنا في أداء الشركات بالمنطقة العربية خلال 2016، بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الذي سبقه.



وأوضح التقرير أن الشركات التي أوردتها القائمة استطاعت أن تحقق زيادة في المبيعات وإجمالي الأصول بنسبة 2.4% و3.8% لتصل إلى 288.3 مليار دولار و2.7 تريليون دولار على التوالي، حيث شهد الأداء التشغيلي للشركات استقرارًا نسبياً، على الرغم من أن صافي الأرباح الإجمالية انخفض بنسبة 9.7% ليصل إلى 52.9 مليار دولار. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأقوى 100 شركة في العالم العربي 772 مليار دولار في أبريل 2017، بزيادة نسبتها 12% على العام السابق. وفرضت الشركات السعودية وجودها على القائمة بشكل كبير، ممثلة بـ 36 شركة، بمجموع أصول قدر بنحو 944.7 مليار دولار، ومجموع مبيعات يقدر بـ135.6 مليار دولار، واحتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المركز الأول بوصفها أكبر شركة في السعودية والعالم العربي، فيما حلّت قطر والإمارات في المركز الثاني والثالث بـ 19 و 17 شركة على التوالي.



وبالنظر إلى القطاعات، جاء قطاع البنوك والخدمات المالية الذي يشهد موجة من عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات والسعودية وقطر والمغرب ومصر صدارة القائمة بـ 49%، ولا يزال (بنك قطر الوطني) الذي حاز المركز الثاني، يحتفظ بمكانته كأكبر بنك مدرج للتداول في المنطقة، يليه (بنك أبوظبي الأول) في المركز الـ 3، وهو ثمرة الاندماج بين (بنك أبو ظبي الوطني) و(بنك الخليج الأول). فيما جاء قطاعا الاتصالات والصناعة في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، فقد برزت (اتصالات) في المركز الـ 5، بوصفها أكبر شركة اتصالات في العالم العربي بالمقاييس كلها، و(صناعات قطر) في المركز الـ31 بوصفها أكبر شركة صناعية في القائمة.



وكانت (غلوبال تيلكوم القابضة) بالمركز 33 أكبر الرابحين، وعدت الشركة الأكثر تقدما في قائمة هذا العام إذ استطاعت أن تقفز من المركز 85 إلى 52، وزادت الشركة إجمالي أصولها بنسبة 18% لتصل إلى 5.6 مليار دولار.



وشهدت قائمة هذا العام إضافة 10 شركات جديدة وهي: (عمانتل) في المركز (71) و(بنك البحرين الوطني) في المركز 83، و(لافارج هولسيم المغرب) في المركز 89 و(السويدي الكتريك) في المركز 92، و(اعمار المدينة الاقتصادية) في المركز 94، و(الشركة السعودية للخدمات الارضية) في المركز 94، و(الشركة المتقدمة للبتروكيماويات) في المركز 97 و(بنك البحرين والكويت)في المركز 98، و(البنك الوطني العماني) في المركز 99،(مجمع شركات المناعي التجارية) في المركز 100. وصرحت خلود العميان، رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: “على الرغم من أن أسعار النفط تدفع باقتصاد المنطقة العربية، إلا أن قطاع البنوك والخدمات المالية، يليه قطاعا الاتصالات والصناعة، يسهم ويعد كعلامة إيجابية نحو نمو أكثر حيوية لشركات المنطقة “.