فوربس تضع «فاليو» ضمن أقوى 5 تطبيقات لتكنولوجيا الخدمات المالية بالشرق الأوسط

تضم القائمة أفضل التطبيقات على مستوى المنطقة والتي تساعد العملاء على إجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاقتراض والاستثمار.

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة “الشراء الآن والدفع لاحقًا” (BNPL) في مصر، أنها احتلت المرتبة الخامسة في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أقوى تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت فاليو في بيان إن هذه القائمة تضم أفضل التطبيقات على مستوى المنطقة والتي تساعد العملاء على إجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاقتراض والاستثمار وذلك بناءً على عدة عوامل من بينها قيمة المعاملات المالية عن طريق التطبيق خلال عام 2020، وعدد مرات التحميل، والمستخدمين النشطين وغيرها.

وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن سعادته بهذا التكريم من جانب فوربس الشرق الأوسط، والذي يعد بمثابة شهادة على الخطوات الثابتة التي أحرزتها المجموعة المالية هيرميس في تنمية شركة «ڤاليو».

وأضاف عوض أن المجموعة المالية هيرميس تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتطوير عملياتها، فضلًا عن اقتناص فرص جديدة لتعزيز التكامل بين الخدمات المقدمة وهو ما سيساعدنا في مواصلة تقديم حلول شاملة ابتكارية ترضي احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار وستسمح لهم بالحصول على التمويل الفوري بكل سهولة.

ومن جانبه، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن فخره باختيار فوربس الشرق الأوسط لشركة «ڤاليو» ضمن قائمة أفضل تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021.

وأشار حسونة إلى أن «ڤاليو» أحرزت العديد من الإنجازات على مدار الأعوام السابقة، حيث نجحت في الدخول إلى قطاعات جديدة ساهمت في التوسع بشبكة محلات التجزئة ومقدمي الخدمات المختلفة ومواقع التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، وكذلك إطلاق العديد من المنتجات المبتكرة.

وأكد حسونة إلى أن هذه النجاحات ترجع إلى قدرة الشركة على التطور السريع في تلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من تحقيق نمط الحياة الذي يتطلعون إليه، ونفتخر بتقديم برامج تمويل بفترات سداد تصل إلى 60 شهرًا وهي تعتبر الأطول على مستوى العالم.

يذكر أن شركة «ڤاليو» قد حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2021، فقد نجحت في تنمية قاعدة العملاء إلى ما يربو على 229 ألف عميل قاموا بتنفيذ أكثر من 426 ألف معاملة، كما تجاوزت محفظة تمويل الشركة حاجز المليار جنيه لتصل إلى 1.1 مليار جنيه فضلًا عن زيادة حدود الائتمان لتصل إلى 2.2 مليار جنيه منذ إنشائها.. بالإضافة إلى ذلك، قامت «ڤاليو» بالتوسع في قائمة الشركاء لتشمل العديد من القطاعات الجديدة، ومن بينها التعليم والخدمات الطبية وعضويات النوادي الرياضية والأغذية والمشروبات، وغيرها.

ومن ناحية أخرى، قامت «ڤاليو» بإطلاق منصة التسوق عبر الإنترنت “Shop’it”، والتي تتيح لعملائها شراء منتجاتهم من مجموعة من المتاجر المتعاقدة مع الشركة والسداد على أقساط مريحة تصل إلى 60 شهر، بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى العديد من المنتجات من فئات مختلفة من خلال منصة إلكترونية واحدة.