اتصالات وتكنولوجيا

فوربس تختار «فوري» كأفضل تطبيق مدفوعات إلكترونية في الشرق الأوسط

بأكثر من 1.6 مليون عملية تنزيل خلال العام الماضي
محمود جمال 11:42 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 11:42 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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أعلنت شركة فوري العاملة في مجال التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية عن تصدر تطبيقها “myFawry” قائمة أقوى 15 تطبيق في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط لعام 2021 بأكثر من 1.6 مليون عملية تنزيل خلال العام الماضي.

وفقًا لتقرير نشرته مجلة “فوربس ميدل إيست” الاقتصادية، حيث سلط التقرير الضوء على تطبيقات الهواتف المحمولة التي تساعد العملاء على إجراء المدفوعات وتحويل الأموال والاقتراض والاستثمار عبر الإنترنت.

ويتيح تطبيق “myFawry” للمستخدمين دفع فواتيرهم، إعادة شحن هواتفهم المحمولة، وحجز تذاكر الحافلات، وغيرها الكثير من خدمات السداد الإلكتروني، وتخطى عدد تنزيلات التطبيق بنهاية يونيو الماضي أكثر من 3 مليون وبمعاملات سنوية تقدر بقيمة 105 مليون دولار.

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بدوره، قال المهندس أشرف صبري، المدير التنفيذي لشركة “فوري” لحلول المدفوعات الإلكترونية: “نحن سعداء بالمكانة التي وصل إليها تطبيق “myFawry” وما تم تحقيقه حتى الآن باعتبارنا الشركة الأولى ليس فقط في مصر ولكن في الشرق الأوسط في مجال الدفع الإلكتروني”.

وأضاف: “ونعمل جاهدًا على التوسع بشكل أكبر في خدماتنا وجعلها تغطي العديد من الدول ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم بأكمله، كما نسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم وإحداث تغيير جذري في مجال المدفوعات الرقمية”.

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يذكر أن صافي أرباح شركة “فوري” قد ارتفعت إلى 137.1 مليون جنية خلال النصف الأول المنتهي يونيو الماضي مقارنة بصافي ربح قدره 85.9 مليون جنية خلال نفس الفترة المقارنة من 2020، كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 742.5 مليون جنية خلال نفس الفترة مقارنة بإيرادات قدرها 549.2 مليون جنية خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

نشأت “فوري” كفكرة في عام 2007، عندما قدم خبير صناعة التكنولوجيا أشرف صبري رؤيته لإدخال الدفع الإلكتروني في السوق المصري، وبدأت خدمة “فوري” بـ 5 آلاف نقطة خدمة في مدينتين فقط وتوسعت خلال وقت قياسي لتبلغ 225.000 نقطة خدمة تقدم من خلالها أكثر من 1,186 خدمة، إلى أن أصبحت “فوري” شبكة الدفع الإلكتروني الآمنة المفضلة لأكثر من 29.3 مليون عميل، منفذة أكثر من 3.069 مليون عملية مالية يوميًا على شبكاتها شاملة عمليات الدفع والتحصيل والتسويات والتعاقدات والاشتراكات الجديدة.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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