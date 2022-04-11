«فوربس» تختار رئيس «فاركو» ضمن أهم 50 قائدا لشركات الرعاية الصحية

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الدكتور شيرين حلمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، فى المركز الـ12 فى الشرق الأوسط.

والمركز الأول فى مصر ضمن قائمة أقوى 50 قائدا لشركات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وهي قائمة تضم رؤساء أكبر مؤسسات القطاع الصحي الأكثر تأثيرًا على حياة ملايين الأفراد في المنطقة وخارجها.

يأتي ذلك تتويجًا لمسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال الصناعات الدوائية، والتي تميزت بالعديد من الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ساهمت في الارتقاء بقطاع الصناعات الدوائية.

وبناءً على تلك المعطيات تصدر الدكتور شيرين حلمي الشركات المصرية بالقائمة، وتفوق على مؤسسات وكيانات كبرى تعمل بقطاع الرعاية الصحية في العديد من الدول العربية.

يأتي ذلك بفضل نجاح “حلمي” في قيادة مجموعة فاركو منذ تأسيسها عام 1983 في تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوية لأكثر من 50 دولة، علاوة على قيادة الشركة في المساهمة في القضاء على التهاب الكبد الوبائي في مصر، وتصنيع أدوية ولقاحات لعلاج والوقاية من فيروس كورونا.

فاركو

كما يساهم الدكتور شيرين حلمي في العمل العام من خلال عضوية العديد من مجالس الأعمال منها مجالس الأعمال المصرية اللبنانية والمصرية السعودية والسنغالية المصرية، بالإضافة إلى غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وجمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين.

اختيار القادة الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية بالقطاع الخاص

واعتمدت فوربس في منهجية قائمة أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط على اختيار القادة الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية كالمستشفيات والعيادات وشركات الأدوية ومراكز التشخيص ومقدمي التكنولوجيا الصحية بالقطاع الخاص فقط.

وصنفت القادة المقيمون في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لمعايير حجم أعمال الشركة كقيم الإيرادات والأصول والاستثمارات، قوة تأثير قائد الأعمال على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، المبادرات والأنظمة المبتكرة التي ينفذها القائد، الخبرة المهنية، تنوع العمليات، ملكية الشركة والأصول.

يذكر أن الدكتور شيرين حلمي تخرج عام 1981 من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST)، من جامعة ميشيغان المركزية في عام 1999، وفي عام 2013، حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.