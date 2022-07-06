«فوربس» تختار أسامة ربيع ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط لعام 2022

أعلنت مجموعة “فوربس” اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2022 ، عن قطاع الخدمات اللوجيستية.

ضمت قائمة فوربس هذا العام ١٠٠ قائد أعمال من ٢٦ جنسية مختلفة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط، وجاء اختيار الفريق أسامة ربيع في المركز العاشر ضمن قائمة فوربس.

يأتي ذلك تتويجا لجهود هيئة قناة السويس ونجاحها في تسجيل أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة على الرغم من التحديات العالمية المختلفة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال العام الميلادي 2021 عبور 20694 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.3مليار طن، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة قدره 6.3 مليار دولار.

كما سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 أرقاما قياسية جديدة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.