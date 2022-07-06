«فوربس» تختار أسامة ربيع ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2022

أعلنت مجموعة فوربس، اختيار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2022، وذلك عن قطاع الخدمات اللوجيستية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن قائمة فوربس هذا العام ضمت 100 قائد أعمال من 26 جنسية مختلفة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط.

وجاء اختيار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في المركز العاشر ضمن قائمة فوربس؛ وذلك تتويجا لجهود هيئة قناة السويس ونجاحها في تسجيل أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة على الرغم من التحديات العالمية المختلفة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال 2021، عبور 20 ألفا و694 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.3مليار طن، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة قدره 6.3 مليار دولار.

كما سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 أرقاما قياسية جديدة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.