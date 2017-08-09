فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة المشاهير العرب

الهضبة يتصدر.. ونانسي عجرم في مقدمة السيدات مشاهير مصر يهيمنون على القائمة بـ 46 مركزاً من أصل 100 عدد المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي تخطى حاجز المليار وكالات: كشفت فوربس الشرق الأوسط في عددها الصادر لشهر أغسطس 2017، ولأول مرة عن قائمة "المشاهير العرب 100"، التي تضم أبرز الفنانين والمط

الهضبة يتصدر.. ونانسي عجرم في مقدمة السيدات

مشاهير مصر يهيمنون على القائمة بـ 46 مركزاً من أصل 100

عدد المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي تخطى حاجز المليار

وكالات:

كشفت فوربس الشرق الأوسط في عددها الصادر لشهر أغسطس 2017، ولأول مرة عن قائمة “المشاهير العرب 100″، التي تضم أبرز الفنانين والمطربين والممثلين ومذيعي البرامج من جميع أنحاء العالم العربي.

وأعدت القائمة استنادًا إلى عوامل مختلفة، كمدى انتشار المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد سنوات الشهرة، والمناصب التي حصل عليها الفنانون بما يدل على مدى شهرتهم.

وكشفت القائمة عن تخطى عدد المتابعين المشاهير العرب 100 في وسائل التواصل الاجتماعي حاجز المليار متابع، وكان Facebook هو المفضل للمشاهير العرب برصيد تخطى حاجز 600 مليون متابع، نظرا لكونه الأكثر انتشارًا من حيث عدد المستخدمين في العالم العربي.

وتصدرت مصر الدول الأكثر مشاركة في القائمة من خلال 46 شخصية شهيرة، إذ تعد المركز الإقليمي للسينما والبلد الأكبر من حيث عدد السكان، تلتها لبنان بـ 24، ثم سوريا بـ 8، والسعودية 5، وجاءت المغرب وتونس بـ 4 لكل منهما، تليها الإمارات بـ 3، والأردن 2، فيما شاركت الجزائر والعراق وفلسطين واليمن بمشاركة واحدة فقط لكل منها.



واحتل عمرو دياب صدارة القائمة بـ 30.6 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولامتلاكه متجره الإلكتروني الخاص “عالم عمرو دياب”، ولترويجه للعديد من العلامات التجارية، مثل بيبسي وفودافون، وتقدر القيمة الصافية لثروته بحوالي 42 مليون دولار أمريكي.

وجات نانسي عجرم بـ48.14 مليون متابع، والتي اختيرت كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 2009، وهي عضو لجنة تحكيم لعدد من برامج المواهب، كما كانت الوجه الدعائي لعدد من العلامات التجارية. تليها أليسا بـ 43.48 مليون متابع، النجمة العربية الأولى التي قامت بابتكار عطرها الخاص والتي تتصدر غلاف المجلة لهذا العدد.

ويعمل معظم المشاهير في القائمة في مجال الموسيقى، وعددهم الإجمالي 51 فنانا، يليهم 37 ممثلاً يتصدرهم “الزعيم” عادل إمام الذي احتل المرتبة السادسة من القائمة بـ 16.44 مليون متابع، بالإضافة إلى 11 مذيعاً، فيما حّل موزع موسيقي وحيد في القائمة هو حسن الشافعي، الذي تصدر غلاف النسخة العربية.

وتضم القائمة عددا من المشاهير في الخليج، منهم أحلام الشامسي التي احتلت المرتبة الثامنة وحسين الجسمي الذي حل بالمرتبة الثامنة عشرة، والمعلق الرياضي الشهير فارس عوض، والذي تخطى إجمالي عدد متابعيهم الـ 40 مليونا.

