«فوربس الشرق الأوسط» تعلن تفاصيل قمة Under 30 في نسختها الأولى بمدينة الجونة

أقامت فوربس الشرق الأوسط مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى لقمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) التي تنعقد لأول مرة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر القادم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة.

وتشهد القمة الإعلان عن قائمة فوربس السنوية Under3030 التي تضم مجموعة ملهمة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين.

القمة تستهدف جمع رواد الاعمال مع الخبراء وأصحاب الأعمال لتبادل الخبرات

يأتي انعقاد هذه القمة التي تستضيفها مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر بالبحر الأحمر، في إطار جهود مجلة فوربس الشرق الأوسط لدعم وتعزيز ريادة الأعمال.

وتشهد القمة على مدار 3 أيام عددًا من الفعاليات التي تلقي الضوء على مجهودات رواد الأعمال والمبتكرين الشباب، وتجمعهم بعدد كبير من الخبراء وأصحاب الأعمال في مختلف المجالات ونخبة من نجوم المجتمع، لتمثل القمة منصة فعالة لتبادل الخبرات ودعم ريادة الأعمال.

رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط: مصر من أهم الأسواق الناشئة.. والقائمة تضم 12 شابًا مصريًا

و أكدت خلود العميان، رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، أن قمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) تعد حدثًا فريدًا يقام لأول مرة في الشرق الأوسط لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وأنه تم اختيار مصر لانعقاد القمة نظرًا إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة.

و اضافت ان ، مضر لديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلًا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، فقد احتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة في عام 2021.

ولفتت إلى أن قائمة فوربس الشرق الأوسط (30 Under30) لهذا العام تضم 12 شابًا مصريًا بما يمثل أكثر من 34% منها.

وتابعت ان اختيار المواهب لتلك القائمة جاء بعد ان فامت فوربس بتقييم أكثر من 400 ترشيح ضمن جولتين، لإعداد قائمة مختصرة ضمت 80 مرشحًا.

كما أوضحت أن فعاليات القمة تشهد وجود مجموعة من كبرى الشركات في العالم، التي تقدم دعمًا وتمويلًا للشركات الناشئة، مثل شركة Sequoia و500 Global، وهو ما يمثل فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتقديم نماذج أعمالهم والحصول على دعم هذه الشركات الكبرى.

وأشارت العميان إلى أن، القمة تهدف إلى وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال، وتتضمن فعالياتها قمة تنظيم مسابقة لطرح أفكار المشاريع ” Speed-Pitch”، وحفل تكريم الفائزين من أعضاء قائمة فوربس الشرق الأوسط (30 Under30) لعام 2022، بالإضافة إلى مهرجان موسيقي وحفل ختامي متميز.

الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: فخورون بالشراكة مع فوربس.. ونؤمن بأهمية دعم الشباب

من جهته، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: “فخورون بالشراكة مع فوربس الشرق الأوسط لاستضافة النسخة الأولى لقمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) .

وأضاف إننا نؤمن في شركة أوراسكوم للتنمية بأهمية دعم الشباب من رواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة و كافة الإمكانيات لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم. ونفخر أن مدينة الجونة تعد مركزًا مستدامًا للشركات الناشئة والشباب في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن فوربس الشرق الأوسط تقوم كل عام بإعداد قائمة (30 Under30) بهدف دعم وتمكين شباب رواد الأعمال والمبتكرين، وأنه تم اختيار مصر لانعقاد النسخة الأولى من قمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) كونها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلًا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، فقد تضاعف حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة من 183 مليون دولار بعدد 117 صفقة في عام 2020، إلى 491 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021، وفقًا لتقرير منصة (MAGNiTT) بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا.