فوربس: الاتحاد الوطنى من أفضل 50 شركة مقيدة بالبورصة

المال-خاصتم اختيار بنك الاتحاد الوطنى – مصر، ضمن أفضل 50 شركة ومؤسسة مقيده بالبورصه المصريه بحسب التقرير الذي كشفت عنه مؤخراً مجلة فوربس - الشرق الأوسط وتم إعلان التقييم فى الحفل الذى أقيم يوم 27 نوفمبر الماضى تحت عنوان: " فوربس الشرق الأوسط EGYPT 100 " وذلك بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية و

المال-خاص

تم اختيار بنك الاتحاد الوطنى – مصر، ضمن أفضل 50 شركة ومؤسسة مقيده بالبورصه المصريه بحسب التقرير الذي كشفت عنه مؤخراً مجلة فوربس – الشرق الأوسط وتم إعلان التقييم فى الحفل الذى أقيم يوم 27 نوفمبر الماضى تحت عنوان: ” فوربس الشرق الأوسط EGYPT 100 ” وذلك بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من قيادات المؤسسات المصرفيه، بالإضافة إلى نخبة من رجال وسيدات الأعمال ورواد الاعمال الشباب.

شهد الحفل حلقة نقاشية حول المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل البنية التحتية والطاقة والعقارات والقطاع المالي بمشاركة الدكتوره سحر نصر – وزير الاستثمار ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

ويعد هذا التقييم تقديراً لأداء البنك فى السوق المصرية ودليلاً على تطوره بشكل مستمر، لأنه يعد أول بنك تجارى فى مصر يحصل على شهادة نظام الإداره المتكامل من قبل مؤسسة لويدز ريجتسر كواليتى أشورانس لنظام إدارة الجوده وإدارة البيئه ونظام الصحه المهنيه وتقييم السلامه و ينضم هذا التقدير لقائمه الجوائز و التقديرات التى حصلت عليها المجموعه مسبقاً ، لعل أبرزها تصنيف بنك الاتحاد الوطني – الامارات ضمن البنوك الـ10 الأكثر أماناً في الشرق الأوسط بالمرتبة الخامسة، كما احتل المرتبة السابعة عشرة ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة لعام 2017 وفقاً لقائمة مجلة جلوبال فاينانس.

يشار إلى أن بنك الاتحاد الوطنى – مصر ضمن أسرع البنوك نمواً بالسوق المحليه وذلك لتقديمه أفضل الخدمات و المنتجات المصرفيه التى تلبى احتياجات عملائه المختلفة مع وجود خطه طموح للتوسع وافتتاح خمسه فروع جديدة في الربع الاول من العام القادم لتصل شبكة فروعه الى 48 فرعاً في عام 2018 تغطي معظم أنحاء الجمهوريه، بالاضافه الى ماكينات الصراف الالى التي تسهم في الوصول الى أكبر شريحة من العملاء مع وجود خدمة الإنترنت البنكى التى توفر الوقت والجهد ومركز اتصالات يعمل على مدار الساعة والخدمه البنكيه عبر الهاتف وخدمه دفع الفواتير و كونه “البنك الذى يرعاك ” فهو يسعى دائماً الى مواكبة التطورات المتلاحقة وتعزيز التجربة المصرفيه التى يقدمها لعملائه من خلال توفير خدمات وحلول مصرفيه متميزة تتناسب مع تطلعاتهم.