فوربس : اختيار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2021

أعلنت مجموعة فوربس عن اختيار الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢١ في قطاع النقل واللوجستيات.

يأتي ذلك تتويجا لجهود هيئة قناة السويس ونجاحها في تخطي التحديات المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال عام ٢٠٢٠ عبور ١٨٨٢٩ سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها ١,١٧ مليار طن، وهو ثاني أعلى حمولة صافية سنوية في تاريخ القناة\، محققة إيراد سنوي قدره ٥,٦ مليار دولار وهو ثالث أعلى إيراد سنوي على مدار تاريخها.

تضم القائمة مجموعة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط.

وتصدر القائمة مجموعة من الرؤساء التنفيذيين المصريين في القائمة، التي ضمت كلا من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة ، رئيس البنك الأهلى المصرى، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وحسين أباظة الرئيس التنفيذى بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، وباسل جمال ، الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي، وعادل اللبان ، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلى المتحد والعضو المنتدب.

وتشمل القائمة وأسامة بشاى ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وإلهام محفوظ ، رئيس الجهاز التنفيذي البنك التجارى الكويتي، ورشدي زكريا ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، وعادل حامد ، الرئيس التنفيذي شركة المصرية للاتصالات، وشريف بشارة ، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، وسيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس.