فوديكو للصناعات الغذائية: دخول 195 فدانا مملوكة للشركة الحيز العمرانى

فوديكو للصناعات الغذائية تفصح عن دخول أراضى مملوكة لها لكردون مبانى الاسماعيلية

أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” عن دخول 195 فدان زراعى مملوك لها إلى الحيز العمرانى “الكردون” لمدينة الإسماعيلية.

وقالت فوديكو للصناعات الغذائية إنها حصلت على معلومات من محافظة الإسماعيلية بدخول مسطح حوالى 195 فدان من أرض الشركة داخل العمرانى الجديد المعتمد لمدينة الإسماعيلية.

وأضافت فوديكو للصناعات الغذائية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء إن هذه المساحة التى دخلت الحيز العمرانى تتضمن الأراضى المقام عليها مصانع الشركة ومساحتها 38 فدان.

ونوهت الشركة إلى أنها تمتلك مسطح أرض بمحافظة الإسماعيلية بحوالى 253 فدان مسجلة بعقد رقم 1132 لسنة 1986 .

وقالت الشركة إن إفصاحها عن هذه المعلومات الجوهرية يأتى فى إطار ما ستمثله من تأثير على الأسعار السوقية لأسهم الشركة بصورة مباشرة .

وأشارت الشركة إلى أنها ستعرض هذه المعلومات على مجلس الإدارة فى اول اجتماع لاتخاذ القرار المناسب للتصرف فى هذه المساحة .

هيكل ملكية فوديكو للصناعات الغذائية ونتائج أعمالها

الطماطم

أسست شركة فوديكو منذ أكثر 30 عام ،وتعمل فى مجال انتاج الخضروات والفواكه المجمدة ومعجون الطماطم (الصلصة).

كما تعمل الشركة فى مجال استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية بجميع أنواع الخضر والفاكهة، والمحاصيل الزراعية .

ويستحوذ بنك فيصل الإسلامى على الحصة الأكبر من أسهم الشركة، فيما تملك شركة فيصل للاستثمارات المالية نسبة أخرى.

كما تستحوذ شركة كوكاكولا مصر على حصة أخرى ، وكذلك صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس ،وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الاليكترونى للشركة.

وشرعت الشركة خلال الشهور الماضية فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر من 45 مليون جنيه إلى 57.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 12.5 مليون جنيه عبر اكتتاب لقدامى المساهمين.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى سبتمبر الماضى على نشر تقرير إفصاح فوديكو، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر .

ومن المقرر تخصيص الزيادة لقدامى المساهمين كل بحسب نسبه مساهمته في رأس المال، على أن يتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة فوديكو تحولها للخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بصافي 7.5 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 5.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 37.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بمبيعات قدرها 47.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.