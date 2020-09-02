فوديكو للصناعات الغذائية توقع العقود النهائية لبيع 30 فدانًا لإسكان العاملين

أفصحت شركة فوديكو “الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية” عن توقيعها النهائى على العقود المكملة لعملية بيع 30 فدانا محل نزاع مع جميعة إسكان العاملين بها منذ 2006.

وقالت فوديكو فى إفصاح للبورصة الأربعاء إن العقود تمت تسجليها بالشهر العقارى وجار مراجعتها بالإدارة الفنية والإشهار بالشركة.

وغرمت الشركة (يوليو الماضى ) جمعية إسكان العاملين بمبلغ 12.6 مليون جنيه نظير تأخرها فى سداد مستحقات قيمة قطعة أرض حصلت عليها منذ عام 2006.

وحصلت جمعية العاملين بالشركة فى عام 2006 على قطعة أرض من أراضى فوديكو بمساحة 30 فدانا بموجب ثلاث عقود بيع ابتدائية لإقامة مشروعات سكنية للعاملين.

وقالت فوديكو فى إفصاح للبورصة 28 يوليو الماضى إن غرامات التأخير تم احتسابها بواقع 100 جنيه للمتر .

وأضافت أنها ستحصل على دفعة مقدمة بقيمة 4 ملايين جنيه عند التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى.

فوديكو للصناعات الغذائية تعلن دخول 195 فدانا إلى كردون المبانى

وأعلنت الشركة، فى 22 يناير الماضى، دخول 195 فدانًا زراعيًّا مملوكًا لها إلى الحيز العمرانى “الكردون” لمدينة الإسماعيلية.

وقالت فوديكو إنها حصلت على معلومات من محافظة الإسماعيلية بدخول مسطح حوالى 195 فدانًا من أرض الشركة داخل العمرانى الجديد والمعتمَد لمدينة الإسماعيلية.

وأضافت، فى إفصاح للبورصة آنذاك، أن هذه المساحة التى دخلت الحيز العمرانى تتضمن الأراضى المُقام عليها مصانع الشركة ومساحتها 38 فدانًا.

ونوّهت الشركة بأنها تمتلك مسطح أرض بمحافظة الإسماعيلية بحوالى 253 فدانًا مسجلة بعقد رقم 1132 لسنة 1986 .

وأشارت، فى وقت لاحق، إلى أن تلك الأرض دخلت الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية عام 2015 ولم تعلم بها إلا فى 22 يناير الماضى.

وذكرت فوديكو أن هذه الأرض خرجت من كونها زراعية لتصبح أرض فضاء يخضع تصنيفها لأغراض السكن أو الصناعة إلى إجراءات أخرى سيتم استيفاؤها مع الجهات المختصة.

ورفضت محافظة الإسماعيلية، فى وقت سابق، الطلب المقدم من شركة فوديكو لاستغلال تلك الأرض، وألزمتها بزراعتها.

وقالت محافظة الإسماعيلية إن نص عقد البيع الصادر منها لشركة «فوديكو» والمؤرخ من 1986 ُيلزمها باستعمال واستغلال الأرض فى غرض الزراعة.

وأضافت المحافظة، فى خطاب أرسلته «فوديكو» إلى البورصة 15 مارس الماضى، أن الشركة مُلزَمة بذلك طبقًا لنص العقد.

من جابنها قالت شركة فوديكو إنها ستخاطب المحافظة لمعرفة معنى الخطابات التى وردت إليها فى وقت سابق بخصوص دخول 195 فدانًا من أرضها بالحيز العمرانى الجديد لمدينة الإسماعيلية.

بنك فيصل الإسلامى المساهم الأكبر فى فوديكو

بنك فيصل الإسلامي-مصر

تأسست شركة فوديكو منذ أكثر 30 عامًا، وتعمل فى مجال إنتاج الخضراوات والفواكه المجمدة ومعجون الطماطم (الصلصة).

كما تعمل فى مجال استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية بجميع أنواع الخضر والفاكهة، والمحاصيل الزراعية.

ويستحوذ بنك فيصل الإسلامى على الحصة الكبرى من أسهم الشركة، فيما تملك شركة فيصل للاستثمارات المالية نسبة أخرى.

كما تستحوذ شركة كوكاكولا مصر على حصة أخرى، وكذلك صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة فوديكو تحولها للخسارة خلال تسعة الأشهر الأولى من 2019 بصافي 7.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.7 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2018.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 37.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع مبيعات قدرها 47.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

ورفعت الشركة مؤخرا رأس المال المصدر من 45 مليون جنيه إلى 57.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 12.5 مليون جنيه عبر اكتتاب لقدامى المساهمين.