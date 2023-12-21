فودكس مصر تحقق 3 أضعاف معدل نمو خلال 2023‎

كشف بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر لإدارة وتشغيل المطاعم، أن الشركة تعتزم مواصلة معدلات النمو التي تحققها عامًا تلو الآخر، لافتًا إلى أن الشركة حققت ثلاثة أضعاف النمو على أساس سنوي خلال 2023.

وأوضح زهران، خلال فاعليات الموتمر الذي عقدته الشركة، أن التحديات في صناعة حلول المطاعم ما زالت مستمرة، مبينًا أن عام 2023 كانت الأعلى نموًّا منذ تواجد الشركة في السوق المحلية.

وأضاف أن الشركة تعمل على تقديم نموذج عمل ميسّر للشركات المتواجدة عبر المنصة، والتي استطاعت تحقيق معدلات نمو كبيرة بعد استخدام حلول فودكس الرقمية.

ولفت إلى أن صناعة الأطعمة والمأكولات في مصر تعد أحد أبرز القطاعات التي تتسم بالربحية والنمو، خاصة أن مصر بها العديد من الخبراء في هذا القطاع.

وقال زهران إن فودكس بدأت نشاطها في السعودية خلال عام 2014 في تطوير أنظمة تكنولوجية لإدارة المطاعم، ثم توسعت بعد ذلك في أعمالها عبر إضافة منتجات جديدة مثل منصة فودكس kiosk؛ من أجل توفير الوقت وإدارة المطاعم بشكل أكثر فعالية.