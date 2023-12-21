فودكس مصر تجمع قادة قطاع المطاعم في مصر بمبادرة «بيونيرز السين»

استضافت مؤخراً شركة فودكس مصر، العاملة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نسخة جديدة من مبادرتها بيونيرز السين، حيث توفر هذه المنصة المجتمعية مساحة لقادة القطاع ومختلف العاملين به لمشاركة آرائهم وخبراتهم المختلفة للتعامل مع التحديات والمخاطر وسُبل التغلب عليها. ومن خلال ذلك، تهدف المنصة إلى تهيئة القطاع ليكون أكثر مرونة وديناميكية في التعامل مع المتغيرات بما يسهم في مزيد من النجاح لأصحاب المطاعم في مصر.

ونجحت بيونيرز السين في تعزيز مكانتها كمبادرة رائدة ومبتكرة تشجع تبادل المعرفة بين أصحاب المطاعم، وشهدت هذه النسخة من مبادرة بيونيرز السين مشاركة 150 شخص من قادة قطاع المطاعم في مصر، حيث شارك الحضور في العديد من المناقشات والموضوعات المتنوعة مثل إدارة المخزون وسُبل الابتكار في قوائم الطعام إلى جانب الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع.

وقال بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر، “نحن متحمسون لتعزيز دور مبادرة بيونيرز السين التي تهدف لدعم قطاع المطاعم في مصر والتي تجمع قادة قطاع المطاعم مع بعضهم البعض لتشكيل مستقبل القطاع ومناقشة كافة التطورات والتحديات، وهو ما يؤكد التزام الشركة في مواصلة تقديم الدعم اللازم لنمو هذا القطاع”.

قامت فودكس مصر بالتعاون مع منصة “آي هوريكا” باستضافة حلقة نقاشية قام بإدارتها بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر، وشارك فيها مجموعة من خبراء القطاع للحديث عن دور التكنولوچيا في الإدارة الفعالة لتكاليف المطاعم، حيث ضمت الجلسة كلًا من مصطفى الرفاعي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمطاعم زووبا وإبراهيم ناجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمطاعم دسوقى و صودا، فاسكو، و حميد وجوهر سعيد، المؤسس المشارك لمطاعم Maine والرئيس التنفيذي لشركة سبلايد.

وتقوم مبادرة بيونيرز السين بدور هام في تعزيز التواصل وفرص النمو داخل قطاع المطاعم في مصر لما له من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030.