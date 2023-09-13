«فودكس لحلول إدارة المطاعم» تجمع 170 مليون دولار فى جولة تمويلية

استعرضت شركة فودكس في مصر، لحلول إدارة المطاعم بمصر والشرق الأوسط، آخر المستجدات الخاصة بإستراتيجية العمل المستقبلية للشركة وحجم أعمالها، والخدمات التي تقدمها لعملائها في مصر، بمناسبة مرور 3 سنوات منذ دخولها السوق المصرية.

يأتي ذلك في إطار رؤية شركة فودكس التي تقوم على توفير أفضل الحلول التقنية الذكية والتطبيقات الإلكترونية عبر نظام شامل لإدارة وتشغيل المطاعم في السوق المصري، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والتكنولوجية المتطورة، وهو ما يسهم في رقمنة قطاع المطاعم والكافيهات والنهوض به، كما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

قال بلال زهران، مدير عام فودكس في مصر: إن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز قدرات أصحاب المطاعم والتجار من خلال نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم إلكتروني سحابي شامل يثري عملياتهم اليومية ويخدم مختلف الأنشطة في قطاع المطاعم والكافيهات.

وأضاف: “نحن نتواجد في السوق المصرية منذ 3 سنوات واستطعنا تحقيق معدلات نمو مستدامة وصلت إلى زيادة حجم الأعمال لثلاثة أضعاف سنويًا منذ دخولنا السوق المصري ، حيث شهدنا توسعًا كبيرًا في شبكة شركاء فودكس الذين يستخدمون حلولنا السحابية المختلفة مثل المطاعم والمخابز المحلية و عربات تقديم الطعام ومطاعم الوجبات السريعة وسلاسل المطاعم الكبيرة بمختلف محافظات الجمهورية.”

وأشار إلى أن فودكس قامت بعدة جولات تمويلية وجمعت رقمًا قياسيًا قدره 198 مليون دولار حيث حصلت مؤخراً على جولة تمويلية من فئة C قدرت بـ 170 مليون دولار لتعزيز جهودها للتوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك استراتيجية الاندماج والاستحواذ لديها لتعزيز تواجدها في أسواق جديدة، الأمر الذي يضعها في صدارة شركات المنطقة الصاعدة التي تعتمد أسلوب تقديم برمجياتها عبر السحابة.

وأوضح أن فودكس في مصر بدأت بأربعة موظفين، واليوم وصل عدد موظفيها إلى 108 موظفين، حيث بدأ العمل من خلال 3 أقسام رئيسية هي المبيعات وخدمة ما بعد البيع والشئون المالية، والآن وصل عدد الأقسام إلى 8 أقسام لضمان تلبية احتياجات الشركاء بالإضافة إلى امتلاك فريق دعم محلي ذي كفاءة عالية، وهو ما يسهم في تطوير حلول تناسب الاحتياجات الخاصة بعملاء الشركة في مصر وفهم احتياجات السوق بشكل أفضل وتحسين معدلات الكفاءة والفعالية.

وأكد أن فودكس في مصر تستهدف في نهاية العام الجاري مواصلة تحقيق النجاح والنمو من خلال مضاعفة عدد المطاعم والكافيهات التي تعتمد على أنظمتها، بالإضافة إلى الدخول في شراكات مع الجهات المختلفة وذلك لتسريع التحول الرقمي لقطاع للمطاعم والكافيهات.

هذا وتقدم فودكس مجموعة من الحلول والأنظمة الرئيسية تتمثل في نظام فودكس لنقاط البيع POS وهو برنامج شامل لإدارة المطاعم بنظام التكنولوجيا السحابية، ونظام فودكس Pay وهو يعمل على تسهيل تجربة الدفع من خلال تحقيق التكامل بين أنظمة الدفع المختلفة وربطها مباشرة بتطبيق فودكس كاشير مع ميزة تسوية كافة المعاملات بشكل يومي، وفودكس للشركات وهو نظام شامل لإدارة كل فروع المطعم بدقّة وفعاليّة من منصّة واحدة مما يمنح القدرة على تطوير العمليات التجارية.

وقد قامت فودكس مؤخرًا بإطلاق فودكس Kiosk وهو نظام الطلب الذاتي الذي يعزز من الربحية حيث يمكن العملاء من إجراء طلباتهم بأنفسهم مما يساهم في زيادة متوسط حجم الطلب لكل عميل، مع المساهمة في الوقت نفسه في خفض التكاليف في المطعم من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. كما تشمل أنظمة وحلول فودكس التقنية المتطورة، منصة فودكس Online للطلب والدفع الإلكتروني مباشرة دون أي وسيط، وكذلك متجر تطبيقات فودكس الذي يتيح مجموعة من التطبيقات الأخرى الخارجية التي يمكنها تحسين تجربة إدارة المطاعم والمقاهي، حيث يمكن دمج هذه التطبيقات ضمن أنظمة فودكس المختلفة. كما ستقوم الشركة بإطلاق فودكس للمحاسبة مع نهاية العام الجاري وهو حل محاسبي شامل متصل مع نقطة بيع فودكس ومخصص للمطاعم والمقاهي لإدارة بياناتهم المالية بطريقة احترافية وسهلة وبتكلفة تنافسية.

وفيما يخص التحول السريع في عملية رقمنة قطاع المطاعم والكافيهات، اختتم زهران حديثه قائلاً ” نحن ملتزمين بتمكين قطاع المطاعم والكافيهات بكافة الحلول والأدوات المبتكرة التي تعمل على زيادة نمو حجم الأعمال وتعزيز تجربة المستخدم وتحسين الكفاءة التشغيلية”.