«فودكس» تتعاون مع «سبلايد» لدعم التحول الرقمى لسلسلة توريد المشتريات للمطاعم

أعلنت شركة فودكس فى مصر، العاملة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع سبلايد، المتخصصة في إدارة سلسلة التوريد والمشتريات، وذلك لتوفير حل شامل لإدارة سلسلة التوريد للمطاعم في مصر، مما يسهل على أصحاب المطاعم إدارة عمليات المخزون والمشتريات الخاصة بهم في جميع الأوقات.

وبموجب هذه الشراكة؛ سيتم ربط منصة المشتريات من شركة سبلايد مع نظام إدارة المطاعم من فودكس فى مصر، مما يمنح أصحاب المطاعم تجربة فريدة في الوصول إلى مجموعة واسعة من الموردين بأسعار تنافسية، والقدرة على اتخاذ قرارات شراء صحيحة من مجموعة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية الموثوقة.

وستسهم هذه الشراكة في التغلب على العديد من التحديات التي تواجه قطاع المطاعم، من خلال التخلص من عمليات البحث اليدوية، وضمان الاستجابة السريعة والمزامنة السلسلة لأوامر الشراء لتقليل مخاطر الإفراط في التخزين. مما سيمكن المطاعم من تحسين إدارة المخزون، وتقليل معدلات الهدر، والتنبؤ بمستويات المخزون ومراقبتها بدقة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ التعاون على عدة مراحل، في المرحلة الأولى سيتم التركيز على تبسيط ورقمنة عمليات الطلب وإعادة الطلب اليدوية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً. أما في المرحلة الثانية فسوف تكون من خلال أتمتة عملية إعادة التخزين ليحصل بصورة تلقائية. ويساهم هذا الربط بين التقنيات المتطورة في تمكين أصحاب المطاعم من زيادة كفاءة عملياتهم بما يمهد لهم الطريق للنجاح من خلال تمكينهم بتجربة شراء سلسة تعمل على تعزيز الإنتاجية بشكل عام.

وفي سياق متصل قال بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس في مصر: “شراكتنا مع سبلايد توفر مستوى جديد من الكفاءة المالية وسهولة إدارة العمليات لعملاء فودكس في مصر. فقد كان أحد أكبر التحديات التي تواجه المطاعم دائمًا هي استغلال قوتها التفاوضية للحصول على أفضل الأسعار في السوق، ودورنا من خلال هذه الشراكة أن نجعل هذه القوة في متناول أيديهم”.

وأضاف جوهر سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبلايد: “نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه الشراكة مع فودكس فى مصر. ونطمح بأن نقوم معًا بتمكين القطاع وتقديم تجربة استثنائية لسلسلة التوريد لكل مطعم.