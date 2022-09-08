«فودافون VOIS» تستهدف تصدير خدمات تعهيد من مصر بمليار يورو خلال 5 سنوات

قال رامي كاطو، رئيس شركة فودافون للخدمات الدولية VOIS في مصر، إن شركته تستهدف زيادة حجم صادراتها من خدمات التعهيد من مصر لأسواق جنوب آسيا وأوروبا الشرقية والهند خلال السنوات المقبلة لمليار يورو سنويا مقابل 145 مليون يورو في الوقت الحالي .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات اليوم الخميس مقرا جديدا للشركة في محافظة الإسكندرية باستثمارات 5 ملايين يورو ويضم 600 وحدة عمل .

وأوضح كاطو أن الشركة في مصر يعمل بها حاليا 8 آلاف موظف تستهدف الوصول إلي 10 آلاف موظف ويبلغ حجم استثماراتها حاليا 3.1 مليار جنيه، منوها إلى أنه يوجد 4 آلاف موظف بالشركة يعملون في مجال خدمات العملاء و3 آلاف آخر في قطاع التكنولوجيا .

ولفت إلى أن 70% من الموظفين بالشركة يعملون عن بعد من المنزل، مبينا أن شركته بدأت نشاطها في مصر خلال عام 2006 بنحو 6 موظفين وتخدم حاليا نحو 14 سوقا حول العالم من السوق المحلية .

ومن جانبه، أشار عمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا إلى أن افتتاح المقر الجديد الشركة العالمية بمصر يأتي ترسيخا لجهود إيتيدا في زيادة حجم صادرات خدمات التعهيد بالسوق المحلية إلى 3 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة.