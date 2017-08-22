فودافون: 1500 فرع لصيانة هواتفنا الذكية في مصر‎

محمود جمال قال كريم شحاته رئيس قطاع المبيعات بفودافون مصر، إن شركته ستستخدم 1500 نقطة بيع تمتلكها في محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات صيانة ودعم أجهزه هواتفها الذكية في السوق المحلية، فضلا عن تقديم ذات الخدمة في 350 فرع رئيسي تابعة لها.وأضاف شحاتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم

محمود جمال

قال كريم شحاته رئيس قطاع المبيعات بفودافون مصر، إن شركته ستستخدم 1500 نقطة بيع تمتلكها في محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات صيانة ودعم أجهزه هواتفها الذكية في السوق المحلية، فضلا عن تقديم ذات الخدمة في 350 فرع رئيسي تابعة لها.

وأضاف شحاتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم، لإطلاق أول هاتف ذكي يعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع تحت اسم turbo 7 ، أن الشركه بدأت التركيز على مجال الهواتف الذكية عالميا منذ 10 سنوات وتحتل المركز الأول في مبيعات السمارت فون في جنوب افريقيا.

وطرحت فودافون هاتفها الذكي الجديد بسعر 1299 جنيه.

وقال شحاته إن عدد العاملين في فريق المبيعات بالشركة يصل إلى 25 موظف ولديها محفظة تضم بين 14 إلى 15 جهاز يحملون العلامة التجارية لفودافون.

من جهتها، قالت فدوى القصيري مدير المنتجات لفودافون ستورز، إن شركتها تتيح تقسيط أسعار هواتفها بالتعاون مع البنوك لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام.

وذكرت أنه يحق للعميل استبدال الجهاز إذا ظهرت به عيوب صناعة، وفي حال سوء الاستخدام يتم الاستبدال بنصف السعر .

وأضافت أن الشركة طرحت جهاز التربو تحت شعار فلوسك رجعالك، حيث سيحصل العميل علي رصيد مجاني مقسم على 12 شهر بواقع 108 جنيه شهريا.