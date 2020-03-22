«فودافون» و«نهضة مصر» يطلقان منصة تعليم للدراسة عن بُعد

وتقتضي هذه الشراكة إطلاق مؤسسة ڤودافون مصر منصة تعليمية إلكترونية تتيح عليها نهضة مصر مصادر ومحتوى تعليميا رقميا من السلسلة التعليمية الأشهر "الأضواء"

أعلنت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، عن تعاونها مع دار “نهضة مصر” للنشر، صاحبة العلامة التجارية لأشهر سلسلة كتب تعليمية “الأضواء”، لإطلاق مبادرة تدعم الطلاب المصريين لاستكمال الدراسة عن بُعد، بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق الدراسة في الوقت الراهن كإجراء احترازي.

وتقتضي هذه الشراكة إطلاق مؤسسة ڤودافون مصر منصة تعليمية إلكترونية تتيح عليها نهضة مصر مصادر ومحتوى تعليميا رقميا من السلسلة التعليمية الأشهر “الأضواء”، ويكون الدخول على المنصة وتصفحها “مجانا” للمستخدمين.

وتضم المنصة فيديوهات شرح من قبل مدرسين متخصصين يتم إنتاجها حاليًا خصيصًا لتغطي تلك الفترة الطارئة، إضافة إلى وسائل تقييم متعددة وأسئلة تفاعلية وأدوات تواصل مباشر مع المدرسين.

وتهدف المنصة الإلكترونية الجديدة “تعليمي” لدعم الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية، كما تدعم الآباء الذين يعدون من أهم الداعمين للطلاب الآن و متابعة أداء أبنائهم.

وقال المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، “نفخر بتوقيع هذه الشراكة مع نهضة مصر، والتي تعد من الشراكات الاستراتيجية في الوقت الراهن الذي ندرك فيه أهمية عملنا، الذي يظهر جليًا في دعم خطوات الحكومة المصرية في ظل الأزمة الراهنة، وتتعهد فودافون بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير المنظومة بكل مراحلها.

وصرحت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر، بأن فودافون شريك إستراتيجى لنا فى العديد من المبادرات التنموية المجتمعية ، واليوم تأتى هذه الشراكة مع مؤسسة ڤودافون مصر في وقت هو الأكثر أهمية للطالب المصري والعملية التعليمية التي طالما كنا شغوفين بدعمها وإثرائها.

وأضافت أن نهضة مصر بدأت عملية التحول الرقمى وإنتاج المحتوى التعليمى منذ أكثر من عقدين من الزمن، وهو ما مكننا من تطوير منصة الأضواء التي تضم مصادر تعليمية رقمية تساعد الطالب على استيعاب وفهم المحتوى التعليمي بشكل ميسر.

وأكدت أن الشراكة بين منصة “تعليمي” ومنصة “الأضواء” تأتى لتوفر مصادر تعليمية تكميلية لما تقدمه وزارة التربية والتعليم على منصاتها، وعلى رأسها بنك المعرفة المصرى والذى يعد من أهم وأضخم المنصات التعليمية الالكترونية على مستوى العالم.