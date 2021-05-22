فودافون وحلفاؤها يفوزون بأول رخصة محمول “خاصة” في إثيوبيا

فاز تحالف يضم شركات فودافون البريطانية وسفاريكوم الكينية وفوداكوم، بأول رخصة اتصالات للقطاع الخاص في إثيوبيا.

وفوداكوم هي شركة اتصالات تتخذ من جنوب إفريقيا مقرا رئيسيا لها، وتشغل شبكات محمول في تنزانيا والكونغو الديمقراطية وموزمبيق وليسوتو وكينيا.

وتملك فودافون حصة الأغلبية في شركة فوداكوم بنسبة 60.5٪.

نهاية احتكار “إثيو تليكوم”

ووفق “فرانس برس”، تنهي هذه الرخصة هيمنة الدولة الإثيوبية على قطاع الاتصالات في البلاد، من خلال شركتها “إثيو تلكوم”.

وقال المستشار الرفيع لوزارة المالية بروك تاي، إن ائتلاف الشركات قدّم مناقصة بقيمة 850 مليون دولار للحصول على الرخصة.

أضخم استثمار أجنبي مباشر

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الساعي للفوز بولاية جديدة في انتخابات الشهر المقبل، بنتيجة المناقصة.

وقال على تويتر إن مناقصة ائتلاف الشركات “وفرت أعلى رسوم ترخيص وملف استثمار صلب للغاية”.

وقال إن ائتلاف الشركات سيوفر أكبر استثمار أجنبي مباشر في إثيوبيا حتى الآن ، مشيرا إلى أن “رغبتنا في جعل إثيوبيا رقمية هي تماما على مسارها”.

وخططت حكومة أبيي لمنح ترخيصين لشركتي اتصالات جديدتين.

انسحاب اورانج واتصالات

لكنها لم تتلق إلا عرضين بعدما اختارت بعض الشركات التي أعربت في البداية عن اهتمامها (بما فيها اورانج الفرنسية واتصالات الإماراتية) عدم الاشتراك في المناقصة.

وقال بروك إن العرض الثاني بـ600 مليون دولار من “إم تي إن” الجنوب إفريقية “لم يكن كافيا” وبالتالي تم “رفضه”.

وتشهد إثيوبيا نزاعا منذ 6 شهور في إقليم تيجراي (شمال) بينما يرتفع منسوب التوتر مع السودان ومصر على خلفية نزاع حدودي ومشروع سد النهضة.

ولعل هذه العوامل ثنت بعض الشركات عن تقديم عروض للحصول على الترخيص، بحسب محللين.