فودافون وأورنج تشعلان المنافسة مبكرًا على إعلانات رمضان‎

محمود جمالكشفت شركتا "فودافون" و"أورنج" النقاب مبكرًا عن نجوم حملتهما الإعلانية المقرر إذاعتها على شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان.وضمّت حملة فودافون التى جاءت تحت شعار "كلنا معاهم فى اللى جاى" عددًا من المشاهير، ومنهم المعلق الرياضى مدحت شلبى، ولاعبو كرة القدم محمد فتحى وسعد سمير ومحمود

محمود جمال





كشفت شركتا “فودافون” و”أورنج” النقاب مبكرًا عن نجوم حملتهما الإعلانية المقرر إذاعتها على شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان.

وضمّت حملة فودافون التى جاءت تحت شعار “كلنا معاهم فى اللى جاى” عددًا من المشاهير، ومنهم المعلق الرياضى مدحت شلبى، ولاعبو كرة القدم محمد فتحى وسعد سمير ومحمود كهرباء، والفنانون عمرو يوسف، ولطفى لبيب، وأمير كرارة، وإنعام سالوسة ، ودلال عبد العزيز، وشيكو.

أما حملة أورنج مصر فحملت شعار “جارى يا جارى” بطولة الفنانة دينا سمير غانم، وهند صبرى، والنجم ظافر عابدين، بالإضافة إلى لاعب كرة القدم “حسام غالى”، والمطربة نيكول سابا، والكينج محمد منير

ولم تكشف اتصالات، والشبكة الرابعة للمحمول we المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، تفاصيل حملتهما الجديدة حتى الآن.