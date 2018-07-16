فودافون: نصف عدد العملاء يستخدمون الانترنت المحمول‎

محمود جمال قال الكسندر فرومان ، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ، إن 50% من عملاء الشركه يستخدمون الانترنت المحمول ، موضحا أن فودافون مستمرة في ضخ مزيد من الاستثمارات للارتقاء بجوده الخدمات الصوتيه ونقل البيانات جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركه اليوم بمناسبة حص



محمود جمال

قال الكسندر فرومان ، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ، إن 50% من عملاء الشركه يستخدمون الانترنت المحمول ، موضحا أن فودافون مستمرة في ضخ مزيد من الاستثمارات للارتقاء بجوده الخدمات الصوتيه ونقل البيانات

جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركه اليوم بمناسبة حصولها علي جائزة افضل شبكه محمول من مؤسسة P3 العالمية لتقييم مستوي جودة خدمات الاتصالات

وأوضح فرومان أن شركته خضعت لاختبارات عديده من المؤسسه شملت مئات الكيلومترات من المسافات والطرق الرئيسية والفرعية والسريعه بناء علي معايير منها إتاحة الخدمة وتغطية الشبكة وإتمام المكالمات الصوتية والقدرة علي تصفح شبكه الانترنت

وأكد أن فودافون جاءت متفوقه عن اقرب منافس لها بالسوق المصريه بنحو 690 نقطه بزيادة 34% عن العام الماضي

ولفت حاكان أكمن ، رئيس مؤسسهP3 إلى أن المؤسسه يعمل لديها 4500 موظف حول العالم وقامت بقياس جوده شبكات الاتصالات في أكثر 80 دوله منها ايطاليا واسبانيا وامريكا وقطر والكويتي وجنوب أفريقيا والمكسيك وسويسرا وانجلترا وايطاليا وألمانيا

وذكر أن p3 منحت الشركه لقب أفضل شركه علي مدار 4 سنوات



