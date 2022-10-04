«فودافون مصر» و«شاهد» يجددان شراكتهما لثلاث سنوات مقبلة

أعلنت فودافون مصر عن تجديد شراكتها مع منصة “شاهد” إحدى العلامات التابعة لمجموعة MBC، لثلاث سنوات قادمة، تتيح بذلك لعملاء فودافون الاستمتاع بالمحتوى المتنوع والحصري لباقة VIP من “شاهد” مجانا، من خلال عروض وباقات ومزايا خاصة توفرها فودافون لعملائها.

ويأتي تجديد الشراكة كثمرة نجاحات بدأها الشريكان منذ إعلان “مجموعة MBC” عن إعادة إطلاق “شاهد” بحلّته الجديدة كليا في عام 2020، تمتد الشراكة بينهما على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لتوفير عروض جديدة لعملاء فودافون في مختلف الباقات من RED للباقات لاحقة الدفع، إلى باقات DSL الترويجية، إلى جانب عملاء باقات فليكس مسبقة الدفع ابتداءً من شهر رمضان 2022، وصولاً إلى مستخدمي خدمة فودافون كاش الجديدة للدفع، وغيرها.

وأعرب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر عن سعادته بتجديد الشراكة مع منصة شاهد ومجموعة MBC، خاصة في ظل النجاحات التي حققها هذا التعاون خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص شركة فودافون مصر على تقديم أفضل الخدمات الترفيهية لكل عملائها، والتي تناسب احتياجات جميع أفراد الأسرة.

وقال إن منصة “شاهد” تعد واحدة من أنجح المنصات التي تقدم محتوى جاذب استطاع أن ينال استحسان المشاهدين على مدار سنوات، لما تحتويه من أعمال درامية متنوعة لأكبر الفنانين العرب، وتوفير محتوى يرضي جميع الأذواق، متوقعًا أن تحصد هذه الشراكة مزيدًا من النجاح خلال السنوات القادمة.

من جانبه، قال سام بارنيت الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة MBC”: “يأتي تجديد شراكتنا الاستراتيجية لثلاثة أعوامٍ قادمة مع فودافون، المشغل الرقمي الرائد للاتصالات في مصر، ليؤكد على نجاح تلك الشراكة عبر العامين الماضيين في إيصال المحتوى المتميز والفريد لباقة VIP من “شاهد” إلى بيوت المصريين وقلوبهم.

وأضاف بارنيت: “في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده السوق في مصر على محتوى الفيديو حسب الطلب، نتطلع إلى الاستمرار في تعزيز شراكتنا مع فودافون وبالتالي منح عملائهم جرعة مضاعفة من المحتوى النوعي والفريد على مدى السنوات القادمة، وذلك في موازاة تركيزنا على الاستثمار في المحتوى المحلي الرائد والقادر على المنافسة عالمياً، لا سيما بعد أن باتت منصة شاهد اليوم أكبر مزوّد للمحتوى العربي الأصلي في العالم”.