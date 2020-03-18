«فودافون مصر» : عمليات نظافة وتطهير دائم للفروع والمقار بسبب كورونا

أعلنت فودافون مصر تبنّيها مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، وذلك التزامًا بسياسات الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

وقالت الشركة إنها نفّذت عددًا من حملات وبرامج التوعية والوقاية في جميع إداراتها وفروعها المنتشرة بمختلف المناطق؛ وذلك للحفاظ على صحة الموظفين والعملاء، إلى جانب الحد من انتشار المرض؛ التزامًا بتعليمات وزارة الصحة.

كما قامت الشركة بعمليات النظافة والتطهير الدائم للفروع والمقارّ، إلى جانب توفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين والعملاء، بالإضافة إلى تنظيم عمليات دخول وخروج العملاء فى منافذ البيع بطريقة مختلفة وجعل وقت الانتظار للعميل خارج الفرع؛ لضمان مزيد من التباعد وعدم الزحام.

وأشار ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، قائلًا إن فودافون تُتابع بصفة دورية مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات والتنسيق؛ لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على اجتياز الظروف التي تمر بها البلاد؛ وذلك بهدف ترسيخ مفهوم استمرارية الأعمال، وتأكيد ريادة الشركة في توظيف التكنولوجيا والابتكار من أجل توفير حلول تكنولوجية تواكب المتغيرات والمستجدّات.

وأضاف فرومان، فى بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تمّ إطلاق حملة على منصات فودافون للتواصل الاجتماعى تحت شعار “خليك فى أمان وإحنا نقربلك” تحثّ فيها فودافون عملاءها على استخدام تطبيق فودافون وخدمات فودافون كاش لتحويل الأموال وكل الخدمات التى تساعد العميل على تنفيذ طلباته، دون الحاجة لزيارة الفروع.

الجدير بالذكر أن فودافون تتيح خدماتها للعملاء إلكترونيًّا، حيث اتخذت تعليمات خاصة لضمان استمرارية العمل وخدمة أكثر من 44 مليون عميل من خلال زيادة سَعة الإنترنت المنزلي لكل العملاء بنسبة 20% وإتاحة الدخول على المواقع والمنصات التعليمية مجانًا طبقًا لمبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الاعتماد على أكثر من ألفيْ مهندس وفنيّ شبكات ذوي خبرة عالية لتقدم أفضل الخدمات للعملاء.