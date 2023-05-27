فودافون مصر شريكا رقميا لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي

أعلنت “فودافون مصر” أنها الشريك الرقمي للدولة المضيفة للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي 2023، والتي تم عقدها في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت عنوان “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما حضر الاجتماعات عددٌ من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.

‎تهدف هذه الشراكة لتعزيز دور التكنولوجيا المالية في تعزيز التمويل الأخضر المستدام، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتصدي لها، مع ضخ المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بهدف بناء حياة جديدة للمواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

‎على هامش فعاليات المؤتمر تم عقد لقاءات مشتركة بين كل من ‎د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقيادات شركة فودافون مصر، وعلى رأسهم محمد عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة، و أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية، أيمن السعدني رئيس قسم العلاقات الحكومية والسياسات العامة.

‎في هذا السياق، أعرب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، عن سعادته بالاجتماع المثمر مع د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، الذي تم خلاله مناقشة فرص التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في بناء مصر الرقمية، وأكد أن التحول الرقمي هو أحد القضايا الأكثر أهمية على المستوى العالمي والمحلي في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه الحكومة في تعزيز التمويل المستدام، وذلك في إطار الاهتمام بقضايا المناخ وتحسين النمو الأخضر، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

‎ومن جانبه، أوضح أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية، أن اللقاء مع د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شهد استعراض عدد من القضايا المهمة المطروحة على الساحة، وشمل مناقشة التحديات الاقتصادية الرئيسية وسبل مواجهتها، مؤكدً على التزام فودافون مصر بتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومستعدة للعمل بجد وتقديم الدعم اللازم لكل الشركاء في هذا المجال.

‎ الجدير بالذكر مساهمة شركة “فودافون مصر” في توفير خدمات الاتصالات المتطورة والشبكات الرقمية لربط المؤتمر وزواره، كما عرضت الشركة حلولها الرقمية المتطورة لدعم الشمول المالي الذي يسعى البنك المركزي المصري لتحقيقه على مستوى واسع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والتي تمثل تجسيدًا لدور فودافون مصر في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في العديد من القطاعات الحكومية. هذا وقد قدمت الشركة حلولاً تكنولوجية لدعم المشروعات القومية الكبرى، بما يعكس إيمانها بأهمية التحول الرقمي والشمول المالي.