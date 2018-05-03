فودافون مصر : جدوى تقديم خدمات الثابت الافتراضي تحت الدراسة‎

محمود جمال أكد ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن شركته ما زالت تدرس جدوى تقديم خدمات الهاتف الأرضي ضمن تراخيص الجيل الرابع التي حصلت عليها خلال العام الماضي.ويقصد خدمات الثابت الافتراضي قيام شركات المحمول الثلاث بتأجير شبكة البنية التحتية للمصرية لتقديم خ

محمود جمال





أكد ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن شركته ما زالت تدرس جدوى تقديم خدمات الهاتف الأرضي ضمن تراخيص الجيل الرابع التي حصلت عليها خلال العام الماضي.

ويقصد خدمات الثابت الافتراضي قيام شركات المحمول الثلاث بتأجير شبكة البنية التحتية للمصرية لتقديم خدمات الهاتف الأرضي على شبكاتها.

على صعيد آخر لفت إلى إجراء الشركة مباحثات مع وزارة الإسكان بشأن تقديم حلول تكنولوجية إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

وتابع أن فودافون للخدمات الدولية في مصر لديها 2000 مطور قاموا بتطوير برنامج my vodafone، ومن خلاله على سبيل المثال يتم إدارة مدينة ذكية في إسبانيا من مصر من خلال التحكم عن بُعد في خدمات جمع القمامة ووحدات الإضاءة وإشارات المرور.