«فودافون مصر» توقع اتفاقية مع «معمار الأشراف» لتقديم خدمات اتصالات ذكية بمشروع «ريفيل» فى العبور

أعلنت شركة فودافون مصر عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة التطوير العقاري معمار الأشراف، بهدف توفير أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة والمتطورة فى المجتمعات السكنية التي تبنيها الشركة، وذلك في إطار جهود فودافون مصر لدفع التحول الرقمي ونشر التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات للمجتمعات العمرانية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من كريم كامل رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية فى شركة “فودافون مصر”، والمهندس أحمد أمين مسعود الرئيس التنفيذي لشركة “معمار الأشراف” للتطوير العقاري، وبموجب هذه الشراكة تقدم “فودافون مصر” خدمات الاتصالات والتى تتضمن خدمة الإنترنت فائق السرعة، وخدمات التليفون الثابت، عبر كابلات الألياف الضوئية “الفايبر أوبتكس” فى كمبوند “ريفيل”.

وقال المهندس كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية فى ڤودافون مصر، إن الشركة تتوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتنوعة المرتبطة بمجالات التطوير العقاري، انطلاقًا من خبراتها الممتدة في هذا المجال، وامتلاكها لأحدث التقنيات المتطورة التي تساهم في تنمية المجتمعات المغلقة، وتوفير خدمات اتصالات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، لافتًا إلى زيادة الطلب على خدمات مدن الجيل الرابع في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة المصرية، وفودافون مصر ملتزمة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة للقطاع العقاري بوجه عام.

من جانبه، أكد المهندس أحمد أمين مسعود الرئيس التنفيذي لشركة “معمار الأشراف” للتطوير العقاري، حرصه على التعاقد مع الشركات العالمية لتقديم خدمات غير مسبوقة في مشروعات الشركة.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة مع فودافون مصر تأتي ضمن خطة إستراتيجية موسعة للشركة تهدف لتقديم خدمات مميزة في مشروعاتها الجديدة، حيث تعتبر الخدمة المقدمة في مشروع “ريفيل” هي الأولى من نوعها في مجال التطوير العمراني بمدينة العبور بشكل عام، والتي تنقل تدريجيا مستويات وأنماط السكن في مدن الجيل الثاني إلى مستوى مدن الجيل الرابع المتطورة.

وأضاف “مسعود” أن الشراكة بين معمار الأشراف وفودافون مصر لن تقتصر على هذا المشروع ولكنها شراكة ممتدة لكافة مشروعات الشركة المستقبلية، بهدف تقديم تجمعات سكنية متطورة وذكية تتضمن أفضل معايير البناء وأحدث التقنيات اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة.